Основателя Alibaba вызвали в индийский суд из-за иска о публикации фейков

Экс-сотрудник «дочки» Alibaba подал иск, заявив о публикации фейковых новостей приложениями, принадлежащими китайскому холдингу. Иск был подан на фоне военного конфликта Китая и Индии и последующей блокировки китайских приложений

Джек Ма (Фото: Christophe Morin / imago-images.de / Global Look Press)

Индийский суд вызвал в качестве ответчиков представителей китайской компании Alibaba и ее основателя Джека Ма после обращения бывшего сотрудника компании UC Web («дочка» Alibaba), заявившего о своем неправомерном увольнении. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

В них говорится, что экс-сотрудник UC Web Пушпандра Сингх Пармар возражал против того, что в нескольких приложениях, принадлежащих Alibaba, публиковались фейковые новости.

В иске бывший сотрудник утверждает, что UC Browser и UC News (принадлежат Alibaba) публиковали ложные данные и подвергали появлявшуюся в них информацию цензуре, чтобы «вызвать социальные и политические беспорядки».

Судья по гражданским делам Соня Шеоканд из окружного суда в Гургаоне (город в 30 км к югу от Нью-Дели) направила повестки в Alibaba, Джеку Ма и еще порядка десяти сотрудникам и подразделениям компании, попросив их явиться в суд или же направить на судебное заседание, намеченное на 29 июля, адвокатов, которые будут защищать их интересы.