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Основателя Alibaba вызвали в индийский суд из-за иска о публикации фейков

Экс-сотрудник «дочки» Alibaba подал иск, заявив о публикации фейковых новостей приложениями, принадлежащими китайскому холдингу. Иск был подан на фоне военного конфликта Китая и Индии и последующей блокировки китайских приложений
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Джек Ма
Джек Ма (Фото: Christophe Morin / imago-images.de / Global Look Press)

Индийский суд вызвал в качестве ответчиков представителей китайской компании Alibaba и ее основателя Джека Ма после обращения бывшего сотрудника компании UC Web («дочка» Alibaba), заявившего о своем неправомерном увольнении. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

В них говорится, что экс-сотрудник UC Web Пушпандра Сингх Пармар возражал против того, что в нескольких приложениях, принадлежащих Alibaba, публиковались фейковые новости.

В иске бывший сотрудник утверждает, что UC Browser и UC News (принадлежат Alibaba) публиковали ложные данные и подвергали появлявшуюся в них информацию цензуре, чтобы «вызвать социальные и политические беспорядки».

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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Судья по гражданским делам Соня Шеоканд из окружного суда в Гургаоне (город в 30 км к югу от Нью-Дели) направила повестки в Alibaba, Джеку Ма и еще порядка десяти сотрудникам и подразделениям компании, попросив их явиться в суд или же направить на судебное заседание, намеченное на 29 июля, адвокатов, которые будут защищать их интересы.

Как отмечает Reuters, иск был подан спустя несколько недель после того, как власти Индии заблокировали на территории страны 59 китайских приложений, среди которых были UC News и UC Browser. Блокировка произошла на фоне военного конфликта между индийскими и китайскими военными.

После блокировки, как утверждает агентство, Индия запросила письменные ответы от всех компаний, которых коснулся запрет на работу на территории страны, подвергали ли они публикуемый контент цензуре и действовали ли они от имени какого-либо иностранного правительства.

По информации Reuters, судья запросила от Alibaba и ее топ-менеджеров аналогичные письменные ответы, которые должны быть даны в течение 30 дней.

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Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters

В компании UC India сообщили агентству, что она «твердо привержена рынку Индии и благосостоянию своих здешних сотрудников, а ее политика соответствует местному законодательству». «Мы не можем комментировать текущие судебные разбирательства», — добавили в пресс-службе.

Представители Alibaba и Джека Ма не ответили на запросы Reuters.

Агентство отмечает, что Пармар работал в качестве помощника директора в офисе UC Web в Гургаоне до октября 2017 года. В суде он заявил о своем неправомерном увольнении и потребовал компенсации в размере $268 тыс. К иску он приложил несколько опубликованных в UC News постов, которые, по его утверждению, несли ложную информацию. После блокировки китайских приложений UC Web начала увольнять индийских сотрудников, что, вероятнее всего, послужило причиной подачи иска со стороны Пармара, отмечает Reuters.

Согласно данным аналитической компании Sensor Tower, до блокировки UC Browser было загружено на территории Индии по меньшей мере 689 млн раз, UC News было скачано 79,8 млн раз.

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Военный конфликт между индийскими и китайскими военными произошел в середине июня. Власти Индии тогда сообщили, что столкновение военнослужащих на так называемой линии фактического контроля — демаркационной линии между Индией и КНР, являющейся фактической границей двух стран, произошло из-за того, что китайские военные возвели там пункт наблюдения. Индийские солдаты решили демонтировать его, что привело к столкновениям. Огнестрельное оружие во время конфликта не применялось, в ход шли палки, камни и другие подручные средства. Нью-Дели сообщил о гибели 20 индийских военных. Также там заявляли и о потерях со стороны КНР, хотя Пекин это опроверг.

Спустя две недели Министерство информационных технологий Индии выпустило постановление о блокировке 59 китайских мобильных приложений. Среди них были видеосервис TikTok, мессенджер WeChat, UC Browser, сервис микроблогов Weibo и игра Clash of Kings.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Джек Ма, Alibaba, Индия, суд
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