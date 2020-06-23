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Индия из-за конфликта с Китаем решила надавить на Россию и получить С-400

Источники Bloomberg и The Economic Times утверждают, что прибывший в Москву министр обороны Индии Раджнатх Сингх намерен добиться ускорения поставок ракетных комплексов С-400
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На фоне обострения отношений с Китаем власти Индии пытаются добиться от России ускорения поставок зенитно-ракетных комплексов С-400, а заодно договориться о покупке истребителей Су-30МКИ и МиГ-29, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Издание пишет, что эти вопросы планирует поднять во время своего визита в Россию министр обороны Индии Раджнатх Сингх, прилетевший в Москву 22 июня.

О намерении Сингха «надавить» на Россию для ускорения поставок С-400 сообщила также индийская газета The Economic Times. Ее источники утверждают, что поставки ЗРК в Индию ранее были объединены с поставками в другие страны и на переговорах будет поднят вопрос о разделении поставок, чтобы ускорить отправку С-400 в Индию. В феврале замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов говорил, что первую партию комплексов C-400 Индии передадут до конца 2021 года.

По данным The Economic Times, в ходе визита в Москву глава Минобороны Индии планирует провести переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, а также курирующим в правительстве ВПК вице-премьером Юрием Борисовым. Речь, в частности, должна пойти о своевременных поставках комплектующих для состоящих на вооружении ВВС Индии истребителей российского производства, а также о гарантии выполнения индийских заказов вне зависимости от изменения политической ситуации.

Сам Сингх перед вылетом в Москву написал на своей странице в Twitter, что в ходе трехдневного визита в Россию планирует провести переговоры о «дальнейшем углублении российско-индийского оборонного и стратегического партнерства». Министр также сообщил, что намерен присутствовать на намеченном на 24 июня параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В Индии сообщили о гибели 20 военных на границе с Китаем
Политика
Фото: Dar Yasin / AP

Bloomberg отмечает, что ракетные комплексы С-400 должны укрепить устаревшую систему ПВО Индии, а ВВС страны нуждаются в дополнительных боевых машинах. По данным источников агентства, республике нужны еще примерно десять эскадрилий по 16–18 истребителей в каждой.

В пресс-службе Минобороны Индии отказали Bloomberg в комментариях до завершения переговоров в Москве.

Руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев отметил, что запрос Индии может осложнить отношения России с Китаем, который «становится все более напористым и подталкивает своих партнеров к выбору стороны». Однако Габуев полагает, что Россия все-таки удовлетворит запрос Дели в связи с высокой значимостью индийского рынка вооружений.

Зенитно-ракетный полк С-400 в Крыму
Фотогалерея 
Митрополит Феодосийский и&nbsp;Керченский Платон освятил ЗРК С-400 &laquo;Триумф&raquo;.

В середине июня на границе Индии и Китая произошла стычка военных двух стран — погибли около 20 индийских военнослужащих.

Россия и Индия подписали соглашения о поставках С-400 в октябре 2018 года. Как сообщили тогда в Кремле, Москва передаст Нью-Дели пять полков комплексов, а общая сумма сделки превысила $5 млрд. В июне российские власти сообщили, что вопросы по оплате решены и поставки начнутся после 2020 года. Россия уже поставляет комплексы С-400 в Турцию и Китай.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Индия, Китай, С-400
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