FT узнала о планах властей США внести TikTok в черный список

Власти США опасаются, что Китай собирает данные американских пользователей через популярное приложение. Внесение в черный список не позволит ИТ-компаниям размещать TikTok в магазинах приложений

Фото: Frank May / DPA / ТАСС

Белый дом США рассматривает возможность внести китайское приложение для создания видеороликов TikTok в черный список Министерства торговли (Entity List), так как опасается, что Китай таким образом собирает данные о пользователях. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ходом обсуждения.

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Это существенно затруднит доступ американских пользователей к приложению, так как не позволит таким компаниям, как Apple, предоставлять возможность устанавливать его на своих платформах. Если решение будет принято, в черный список попадет и создавшая TikTok компания ByteDance.

По словам одного высокопоставленного источника, это решение может быть принято в течение месяца. «Мы собираемся послать Китаю очень мощный сигнал», — сказал собеседник издания.

В США также рассматривают другие опции, которые позволили бы американцам использовать TikTok, но защитили бы от утечки данных в Китай, сообщило издание, однако не перечислило другие возможные ограничения для приложения.