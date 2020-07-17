FT узнала о планах властей США внести TikTok в черный список
Белый дом США рассматривает возможность внести китайское приложение для создания видеороликов TikTok в черный список Министерства торговли (Entity List), так как опасается, что Китай таким образом собирает данные о пользователях. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ходом обсуждения.
Это существенно затруднит доступ американских пользователей к приложению, так как не позволит таким компаниям, как Apple, предоставлять возможность устанавливать его на своих платформах. Если решение будет принято, в черный список попадет и создавшая TikTok компания ByteDance.
По словам одного высокопоставленного источника, это решение может быть принято в течение месяца. «Мы собираемся послать Китаю очень мощный сигнал», — сказал собеседник издания.
В США также рассматривают другие опции, которые позволили бы американцам использовать TikTok, но защитили бы от утечки данных в Китай, сообщило издание, однако не перечислило другие возможные ограничения для приложения.