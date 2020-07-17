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FT узнала о планах властей США внести TikTok в черный список

Власти США опасаются, что Китай собирает данные американских пользователей через популярное приложение. Внесение в черный список не позволит ИТ-компаниям размещать TikTok в магазинах приложений
Фото: Frank May / DPA / ТАСС
Фото: Frank May / DPA / ТАСС

Белый дом США рассматривает возможность внести китайское приложение для создания видеороликов TikTok в черный список Министерства торговли (Entity List), так как опасается, что Китай таким образом собирает данные о пользователях. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ходом обсуждения.

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Это существенно затруднит доступ американских пользователей к приложению, так как не позволит таким компаниям, как Apple, предоставлять возможность устанавливать его на своих платформах. Если решение будет принято, в черный список попадет и создавшая TikTok компания ByteDance.

По словам одного высокопоставленного источника, это решение может быть принято в течение месяца. «Мы собираемся послать Китаю очень мощный сигнал», — сказал собеседник издания.

В США также рассматривают другие опции, которые позволили бы американцам использовать TikTok, но защитили бы от утечки данных в Китай, сообщило издание, однако не перечислило другие возможные ограничения для приложения.

В Госдепе допустили блокировку TikTok на территории США
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Фото: Shiho Fukada / Bloomberg

В начале июля государственный секретарь США Майкл Помпео заявил о возможности блокировки TiTok на территории страны. По его словам, власти серьезно обсуждают такую опцию. Помпео также посоветовал гражданам США относиться с осторожностью к приложению, «чтобы личная информация не попала в руки китайских коммунистов».

В четверг, 16 июля, глава аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщил, что действия против TikTok могут быть предприняты в ближайшие недели. Под ограничения также может попасть китайский мессенджер WeChat. Медоуз пояснил, что эти приложения способны подорвать нацбезопасность США путем сбора информации о гражданах «иностранным противником».

TikTok и WeChat уже подверглись блокировке в Индии, так как власти посчитали, что те наносят ущерб суверенитету и целостности страны, а также угрожают нацбезопасности и общественному порядку. Министерство информационных технологий Индии сообщило о беспокойстве граждан в связи с политикой конфиденциальности этих приложений. В список для блокировки также вошли еще 57 китайских мобильных приложений.

Автор: Мария Лисицына
Теги: TikTok, Министерство торговли США, черный список
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