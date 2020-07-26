Минздрав назвал число пациентов с коронавирусом в реанимациях в России

Некоторые регионы уже прошли пик по заболеваемости коронавирусом, но соотношение бессимптомных носителей COVID-19, больных средней тяжести и тяжелых больных сохраняется на прежнем уровне, отметил глава Минздрава Михаил Мурашко

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России в реанимационных отделениях находятся 3,1 тыс. пациентов с коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

«Есть регионы, которые прошли определенный пик и [в которых] снижается заболеваемость, но мы видим, что заболевшие есть во всех регионах Российской Федерации и соотношение бессимптомных, средней тяжести и тяжелых [больных] в принципе сохраняется на прежнем уровне. В общей сложности в отделениях реанимации находятся 3,1 тыс. пациентов», — сообщил Мурашко.

На вопрос, изменилась ли за последние месяцы методика лечения коронавируса, глава Минздрава указал, что «идет работа над восьмым выпуском методических рекомендаций».

«Появляются новые препараты, в том числе Россия выпустила препараты для патогенетической терапии коронавирусной инфекции, <...> появились новые методы дыхательной и респираторной поддержки, в том числе составы газовых смесей», — сообщил Мурашко.

По его словам, за это время были отработаны и «методики по использованию плазмы переболевших доноров». В частности, появились новые тест-системы, которые позволяют отобрать доноров с наиболее сильным иммунитетом к COVID-19, «чтобы обеспечить максимальный эффект», пояснил глава Миздрава.