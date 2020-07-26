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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав назвал число пациентов с коронавирусом в реанимациях в России

Некоторые регионы уже прошли пик по заболеваемости коронавирусом, но соотношение бессимптомных носителей COVID-19, больных средней тяжести и тяжелых больных сохраняется на прежнем уровне, отметил глава Минздрава Михаил Мурашко
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России в реанимационных отделениях находятся 3,1 тыс. пациентов с коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

«Есть регионы, которые прошли определенный пик и [в которых] снижается заболеваемость, но мы видим, что заболевшие есть во всех регионах Российской Федерации и соотношение бессимптомных, средней тяжести и тяжелых [больных] в принципе сохраняется на прежнем уровне. В общей сложности в отделениях реанимации находятся 3,1 тыс. пациентов», — сообщил Мурашко.

На вопрос, изменилась ли за последние месяцы методика лечения коронавируса, глава Минздрава указал, что «идет работа над восьмым выпуском методических рекомендаций».

«Появляются новые препараты, в том числе Россия выпустила препараты для патогенетической терапии коронавирусной инфекции, <...> появились новые методы дыхательной и респираторной поддержки, в том числе составы газовых смесей», — сообщил Мурашко.

Мурашко заявил об интересе других стран к опыту России в борьбе с COVID
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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

По его словам, за это время были отработаны и «методики по использованию плазмы переболевших доноров». В частности, появились новые тест-системы, которые позволяют отобрать доноров с наиболее сильным иммунитетом к COVID-19, «чтобы обеспечить максимальный эффект», пояснил глава Миздрава.

Смертность от коронавируса в целом по России составляет 1,62%, сообщил Мурашко. «Это один из самых низких показателей в мире, но нам дорога каждая жизнь, и поэтому специалисты-медики работают и в круглосуточном режиме спасают жизни граждан», — заявил он.

За прошедшие сутки в России выявили 5871 заразившегося коронавирусом. Общее число случаев заболевания в стране достигло 806,7 тыс. человек. Умерли от коронавируса 13,1 тыс. человек, выздоровели  597,1 тыс. пациентов.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Михаил Мурашко, реанимация, коронавирус
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