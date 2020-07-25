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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки выявили 5 871 заболевшего COVID-19

В стране шестой день подряд регистрируют менее 6 тыс. новых заболевших за сутки. Больше всего новых случаев приходятся на Москву, Свердловскую область и Ханты-Мансийский автономный округ

В России за прошедшие сутки выявили 5871 нового заболевшего коронавирусной инфекцией, общее число зараженных выросло до 806 720 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Больше всего новых случаев продолжают фиксировать в столице, за сутки в Москве зарегистрировали 648 новых зараженных. Следом идут Свердловская область (251 новый случай) и Ханты-Мансийский АО (193 случая). Санкт-Петербург по статистике находится на шестом месте, там выявили 179 новых заболевших.

Материал дополняется.

Автор: Анна Громова
Теги: коронавирус, Россия
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