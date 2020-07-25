За сутки в России умерли 146 человек с коронавирусом

За последние сутки в России скончались 146 человек, у которых был диагностироваy коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего в стране с начала пандемии умерли 13 192 человека.

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