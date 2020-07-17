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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко заявил об интересе других стран к опыту России в борьбе с COVID

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Многие зарубежные страны интересуются российским опытом по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова передает «РИА Новости».

По его словам, сегодня в России действуют как мультидисциплинарные, так и мультирегиональные команды, которые помогают выстроить систему медицинской помощи «максимально эффективно».

Вместе со стандартизацией медпомощи такая практика позволяет России иметь один из самых низких показателей смертности в мире, указал Мурашко. «Поэтому нашим опытом сегодня интересуются многие страны», — сказал министр.

По словам Мурашко, Россия «практически еженедельно имеет контакты с министерствами здравоохранения двух-трех стран в обмене опытом» по борьбе с COVID-19.

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15 июля Мурашко провел встречу с послом США в России Джоном Салливаном. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию с распространением COVID-19 в России и в США и затронули вопросы предоставления своевременной и качественной медицинской помощи заболевшим коронавирусом.

Кроме того, в ходе беседы Мурашко выступил с идеей провести в формате видеоконференц-связи совещание с участием представителей экспертного сообщества двух стран для обмена опытом в сфере профилактики, диагностики и лечения вируса.

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Cогласно последним официальным данным, с начала распространения коронавируса в России общее число случаев заражения достигло 759,2 тыс. Количество смертельных случаев превысило 12 тыс.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Михаил Мурашко, пандемия, Минздрав
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