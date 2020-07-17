Мурашко заявил об интересе других стран к опыту России в борьбе с COVID

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Многие зарубежные страны интересуются российским опытом по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова передает «РИА Новости».

По его словам, сегодня в России действуют как мультидисциплинарные, так и мультирегиональные команды, которые помогают выстроить систему медицинской помощи «максимально эффективно».

Вместе со стандартизацией медпомощи такая практика позволяет России иметь один из самых низких показателей смертности в мире, указал Мурашко. «Поэтому нашим опытом сегодня интересуются многие страны», — сказал министр.

По словам Мурашко, Россия «практически еженедельно имеет контакты с министерствами здравоохранения двух-трех стран в обмене опытом» по борьбе с COVID-19.