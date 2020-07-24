Мурашко оценил летальность COVID-19 в России
Министр здравоохранения Михаил Мурашко на третьем совещании министров здравоохранения государств — членов ШОС заявил, что летальность коронавирусной инфекции в целом по России составляет 1,62%, сообщил ТАСС.
«Это один из самых низких показателей в мире, но нам дорога каждая жизнь, и поэтому специалисты-медики работают и в круглосуточном режиме спасают жизни граждан», — пояснил глава Минздрава.
Мурашко также добавил, что сейчас идет работа над новой версией временных методических рекомендаций по профилактике и лечению заболевания. Также ведомство в ближайшее время обновит рекомендации по реабилитации пациентов.
По словам министра, за все время борьбы с вирусом в России не было ни одного случая отказа в оказании медпомощи из-за дефицита мест в больницах.