Мурашко оценил летальность COVID-19 в России

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко на третьем совещании министров здравоохранения государств — членов ШОС заявил, что летальность коронавирусной инфекции в целом по России составляет 1,62%, сообщил ТАСС.

«Это один из самых низких показателей в мире, но нам дорога каждая жизнь, и поэтому специалисты-медики работают и в круглосуточном режиме спасают жизни граждан», — пояснил глава Минздрава.

Мурашко также добавил, что сейчас идет работа над новой версией временных методических рекомендаций по профилактике и лечению заболевания. Также ведомство в ближайшее время обновит рекомендации по реабилитации пациентов.

По словам министра, за все время борьбы с вирусом в России не было ни одного случая отказа в оказании медпомощи из-за дефицита мест в больницах.