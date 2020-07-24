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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко оценил летальность COVID-19 в России

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на третьем совещании министров здравоохранения государств — членов ШОС заявил, что летальность коронавирусной инфекции в целом по России составляет 1,62%, сообщил ТАСС.

«Это один из самых низких показателей в мире, но нам дорога каждая жизнь, и поэтому специалисты-медики работают и в круглосуточном режиме спасают жизни граждан», — пояснил глава Минздрава.

Мурашко также добавил, что сейчас идет работа над новой версией временных методических рекомендаций по профилактике и лечению заболевания. Также ведомство в ближайшее время обновит рекомендации по реабилитации пациентов.

Число зараженных коронавирусом в России превысило 800 тыс.
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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

По словам министра, за все время борьбы с вирусом в России не было ни одного случая отказа в оказании медпомощи из-за дефицита мест в больницах.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от COVID-19 людей из группы риска может начаться в августе 2020 года. Первыми процедуру пройдут медицинские работники и те, кто наиболее часто сталкивается с инфицированными.

За последние сутки в России подтверждено 5811 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 154 человека. Выздоровели 462 человека.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: саммит ШОС, коронавирус, Минздрав, Михаил Мурашко
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