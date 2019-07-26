«Пионер» подал жалобу на отзыв прокатного удостоверения «Смерти Сталина»

Руководство кинотеатра решило оспорить в суде нормы закона о кинематографии, которые позволяют отзывать прокатные удостоверения на фильмы. В «Пионере» считают, что действующая система цензуры нарушает его права

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Кинотеатр «Пионер» подал жалобу в Конституционный суд о нарушении прав и свобод из-за того, что Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение на фильм «Смерть Сталина». Это следует из сообщения адвокатского бюро «Бартолиус», которое поступило в РБК.

«Пионер» оспаривает конституционность тех норм законов, а также постановлений правительства, принятых в порядке делегированного регулирования, которые были применены судами в его деле», — говорится в сообщении.

В бюро отметили, что кинотеатр оспаривает те нормы закона о кинематографии и подзаконных актов, которые устанавливают систему выдачи и отзыва прокатного удостоверения на фильм. В «Бартолиус» считают, что эти нормы вводят систему предварительной и последующей цензуры, запрещенной Конституцией. «Действующая система цензуры фильмов нарушает права заявителя на распространение информации и его свободу предпринимательства», — отмечается в сообщении.

По мнению адвокатов, эта система не может иметь оправданий, ссылаясь в этой ситуации на защиту других конституционно значимых ценностей, так как установленные ею меры «являются непропорциональными и неприемлемыми в цивилизованном обществе».