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PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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«Пионер» подал жалобу на отзыв прокатного удостоверения «Смерти Сталина»
Руководство кинотеатра решило оспорить в суде нормы закона о кинематографии, которые позволяют отзывать прокатные удостоверения на фильмы. В «Пионере» считают, что действующая система цензуры нарушает его права
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Кинотеатр «Пионер» подал жалобу в Конституционный суд о нарушении прав и свобод из-за того, что Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение на фильм «Смерть Сталина». Это следует из сообщения адвокатского бюро «Бартолиус», которое поступило в РБК.

«Пионер» оспаривает конституционность тех норм законов, а также постановлений правительства, принятых в порядке делегированного регулирования, которые были применены судами в его деле», — говорится в сообщении.

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В бюро отметили, что кинотеатр оспаривает те нормы закона о кинематографии и подзаконных актов, которые устанавливают систему выдачи и отзыва прокатного удостоверения на фильм. В «Бартолиус» считают, что эти нормы вводят систему предварительной и последующей цензуры, запрещенной Конституцией. «Действующая система цензуры фильмов нарушает права заявителя на распространение информации и его свободу предпринимательства», — отмечается в сообщении.

По мнению адвокатов, эта система не может иметь оправданий, ссылаясь в этой ситуации на защиту других конституционно значимых ценностей, так как установленные ею меры «являются непропорциональными и неприемлемыми в цивилизованном обществе».

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«Пионер», как уточнили в бюро, пытается оспорить упомянутые нормы закона об экстремизме, так как они, в интерпретации суда, позволяют признать сатирическое высказывание на политическую тему «экстремистским». «Это нарушает как свободу слова и предпринимательства, так и право заявителя на судебную защиту», — считают в «Бартолиусе».

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Кроме того, руководство кинотеатра оспаривает нормы процессуального закона, поскольку они, как посчитали в суде, не позволяют демонстратору фильма обжаловать запрет Минкультуры этого фильма, заключили в адвокатском бюро.

РБК запросил комментарий Минкультуры.

В январе 2018 года Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение на фильм «Смерть Сталина» из-за материалов, содержащих запрещенную законом информацию. Несмотря на это, кинотеатр «Пионер» провел три сеанса картины без прокатного удостоверения, за что суд наказал его на 280 тыс. руб.

Перед этим деятели культуры, среди которых были режиссеры Владимир Бортко и Никита Михалков, написали письмо главе Минкультуры Владимиру Мединскому с просьбой отозвать у фильма прокатное удостоверение из-за экстремистских материалов и искажения истории России. Кроме того, общественный совет при Минкульте попросил генерального прокурора Юрия Чайку проверить фильм на наличие экстремизма и «возможных угроз общественной безопасности при прокате». Однако Генпрокуратура не обнаружила следы экстремизма в этой картине.

«Смерть Сталина» — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи. Премьера картины в России должна была состояться 25 января 2018 года. Фильм повествует о последних часах жизни лидера СССР Иосифа Сталина и политической борьбе за власть его ближайшего окружения сразу после его кончины в марте 1953 года.

Авторы: Михаил Юшков, Маргарита Грошева, Мария Истомина
Теги: «Пионер», «Смерть Сталина»
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