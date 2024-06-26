Бежавшей от талибов журналистке пришлось вернуться из России в Афганистан

Хассани покинула Афганистан после прихода к власти террористов, но ее обманом отвезли вместо ЕС в Россию, где она так и не получила убежище. По словам адвокатов, девушка вернулась домой из-за усталости, несмотря на риски для жизни

Кобра Хассани (Фото: kobra Hassani / YouTube)

Афганская журналистка и феминистка Кобра Хассани, которая пыталась добиться убежища в России, вылетела в Кабул, сообщили «Фонтанке» ее адвокаты со ссылкой на представителей афганской диаспоры в Санкт-Петербурге.

Прилет в Афганистан запланирован на утро 26 июня.

«Вариантов уехать было много, от Албании до Германии. Но все требовало усилий, времени, денег», — рассказала адвокат Мария Беляева.

Ее коллега Елена Фадеева предположила, что девушка больше не видела вариантов, как избежать депортации в Афганистан, и приняла решение вернуться сама, несмотря на риски.

Прежде девушка говорила, что в Афганистане ей грозит смертная казнь, а ее защитники отмечали: «Кобра покинула страну, зная, что прогрессивных и свободных женщин в Афганистане убивают». По словам адвокатов, уже к февралю девушка устала от судебного процесса, была готова уехать в Афганистан и «просто хочет, чтобы все это закончилось». В Австралии у девушки живет двоюродная сестра, которая готова принять Хассани у себя, отмечали защитники.

Хассани бежала из Афганистана в 2021 году после прихода к власти движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России). Журналистка выступала за права женщин, высказывалась в том числе против обязательного ношения хиджаба и критиковала талибов. Кроме того, до смены политического режима девушка получила высшее образование, работала на телевидении, управляла собственным рестораном.

После побега сначала Хассани оказалась в Таджикистане, потом на территории Украины, затем ее обманом отвезли вместо Польши в Россию. Девушка в мае 2022 года попыталась вместе с другими афганскими беженцами попасть через Петербург в Европу, но их задержали российские правоохранительные органы, на нее завели дело о покушении на незаконное пересечение границы. Журналистка говорила, что не знала о нелегальном характере попытки пересечь границу.

Хассани обращалась с просьбой об убежище в России, но прошение отклонили. С момента задержания пограничниками она находилась в центре временного содержания. В феврале суд признал ее виновной в попытке нелегальной миграции, но вскоре постановил отпустить ее из-под стражи и отменил решение о депортации. В суде указали, что длительное содержание журналистки в центре временного содержания иностранных граждан «необходимо рассматривать как чрезмерное ограничение ее прав и свобод».