Суд запретил депортацию бежавшей из Афганистана журналистки
Красносельский районный суд удовлетворил ходатайство адвоката журналистки Кобры Хассани о прекращении ее содержания под стражей и отмене выдворения в Афганистан, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
«Судом было установлено, что до настоящего времени, то есть более восьми месяцев, гражданка республики Афганистан Хассани на основании постановления судьи Кировского районного суда города Санкт-Петербурга от 24.05.2023 содержится в ЦВСИГ (Центр временного содержания иностранных граждан — прим.ред.), в отношении нее действует мера пресечения в виде подписки о невыезде, в связи с чем ее принудительное выдворение за пределы территории России невозможно», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что длительное содержание журналистки в ЦВСИГ «необходимо рассматривать как чрезмерное ограничение ее прав и свобод».
При этом судебный пристав ходатайствовал о продлении срока содержания Хассани на 90 суток, суд эту просьбу не удовлетворил.
Накануне ее признали виновной в нарушении правил въезда в Россию (ч.3.1 ст.18.8 КоАП), назначили наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. руб. и выдворение за пределы страны, а также поместили в ЦВИГ. Вину она не признала. После решения Красносельского районного суда журналистку освободили.
По данным Би-би-си, Хассани бежала на Украину и поступила в университет. После начала военной операции она приняла решение уехать в Польшу. По словам ее адвоката, вместо этого таксист привез ее в Москву. Би-би-си писал, что девушка получила отказ во временном убежище в России. Она заявляла, что в Афганистане ее ожидает казнь, писал телеграм-канал «Ротонда».
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