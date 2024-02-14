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Суд запретил депортацию бежавшей из Афганистана журналистки

Суд в Петербурге запретил депортацию бежавшей из Афганистана журналистки Хассани
Суд отменил решение о содержании под стражей и депортации бежавшей из Афганистана журналистки Кобры Хассани. Она получила административное наказание за нарушение правил въезда в Россию
Кобра Хассани
Кобра Хассани (Фото: Андрей Бок / «Коммерсантъ»)

Красносельский районный суд удовлетворил ходатайство адвоката журналистки Кобры Хассани о прекращении ее содержания под стражей и отмене выдворения в Афганистан, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Судом было установлено, что до настоящего времени, то есть более восьми месяцев, гражданка республики Афганистан Хассани на основании постановления судьи Кировского районного суда города Санкт-Петербурга от 24.05.2023 содержится в ЦВСИГ (Центр временного содержания иностранных граждан — прим.ред.), в отношении нее действует мера пресечения в виде подписки о невыезде, в связи с чем ее принудительное выдворение за пределы территории России невозможно», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что длительное содержание журналистки в ЦВСИГ «необходимо рассматривать как чрезмерное ограничение ее прав и свобод».

При этом судебный пристав ходатайствовал о продлении срока содержания Хассани на 90 суток, суд эту просьбу не удовлетворил.

Накануне ее признали виновной в нарушении правил въезда в Россию (ч.3.1 ст.18.8 КоАП), назначили наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. руб. и выдворение за пределы страны, а также поместили в ЦВИГ. Вину она не признала. После решения Красносельского районного суда журналистку освободили.

Суд Петербурга огласил приговор бежавшей из Афганистана журналистке
Политика
Кобра Хассани
Хассани бежала из Афганистана в 2021 году после прихода к власти движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России). Журналистка выступала за права женщин и высказывалась в том числе против обязательного ношения хиджаба.

По данным Би-би-си, Хассани бежала на Украину и поступила в университет. После начала военной операции она приняла решение уехать в Польшу. По словам ее адвоката, вместо этого таксист привез ее в Москву. Би-би-си писал, что девушка получила отказ во временном убежище в России. Она заявляла, что в Афганистане ее ожидает казнь, писал телеграм-канал «Ротонда».

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Юлия Овчинникова
Россия Афганистан суд журналистка Санкт-Петербург
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