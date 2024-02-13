Суд Петербурга огласил приговор бежавшей из Афганистана журналистке

В Петербурге суд огласил приговор афганцам, пытавшимся через Россию выехать в ЕС. Их могут депортировать. Среди незаконных мигрантов — журналистка Кобра Хассани, выступавшая за права женщин. Она опасается казни в случае депортации

Кобра Хассани (Фото: kobra Hassani / YouTube)

Кировский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор признанным виновными в попытке организации незаконного въезда иностранцев в Россию Александра Мацулевича и Джелани Гураму, а также 12 гражданам Афганистана, которых они пытались провезти. Мацулевича также обвиняют в даче взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, граждане Афганистана хотели через Россию въехать в одну из стран Евросоюза, «полагая, что законным способом разрешение на въезд в государства — члены ЕС и статус беженца получить они не смогут, а по прибытии могут быть депортированы в Афганистан». Не позднее 22 апреля 2022 года Мацулевич получил эту информацию, после чего вступил в сговор с Гуламом и иными лицами, занимавшимися организацией незаконного пересечения российской границы за деньги.

Для этого Мацулевич также «приискал» начальника отделения погранконтроля КПП морского порта Санкт-Петербурга для грузовых судов, участвовавшего в оперативно-розыскных мероприятиях, и предложил ему $1,5 тыс. за каждого мигранта, которого следовало переправить на морском судне заграничного плавания в одно из государств ЕС. В свою очередь граждане Афганистана передали Мацулевичу паспорта и по $500 с каждого, после чего ожидали перевозки в микроавтобусе, однако были задержаны вместе с организаторами.

Суд назначил Мацулевичу четыре года колонии строгого режима, Гуламу и незаконным мигрантам — по два года в колонии-поселении. Всем фигурантам зачли время пребывания под стражей, поэтому наказание считается отбытым.

«В отношении осужденных, которые не содержались под стражей, были приняты решения о депортации. Они не исполнялись до рассмотрения уголовного дела. Сейчас, полагаем, решения должны быть исполнены. Красносельскому районному суду предстоит рассматривать дела о продлении времени содержания в Центре, но не сегодня», — сообщили РБК в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Вину не признали только Гулам и журналистка из Афганистана Кобра Хассани. Последняя бежала из Афганистана после того, как власть там захватили талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) в 2021 году. Она выступала за права женщин в Афганистане, в частности высказывалась против обязательного ношения хиджаба.

Как сообщал Би-би-си, Хассани бежала через Таджикистан на Украину, где начала учиться в университете. После начала военной операции России она решила уехать. Через своих соотечественников она договорилась, что ее вывезут в Польшу, однако Хассани привезли в Луганск. Оттуда она планировала добраться до Польши, но таксист, которого ей нашли знакомые, привез ее в Москву, рассказал ее адвокат.

Бывший коллега Хассани в Кабуле рассказал Би-би-си, что в случае депортации девушке грозят тюрьма и пытки. В России ей отказали во временном убежище, отмечает агентство. Журналистка говорила, что в Афганистане ее ожидает казнь, передает телеграм-канал «Ротонда». Ее адвокат Елена Фадеева сообщила, что Хассани устала от судебного процесса, готова уехать в Афганистан и «просто хочет, чтобы всё это закончилось». По словам Фадеевой, показания других подсудимых против Кобры написаны «под копирку».