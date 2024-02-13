 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Суд Петербурга огласил приговор бежавшей из Афганистана журналистке

Суд признал виновной в незаконном въезде журналистку из Афганистана Хассани
В Петербурге суд огласил приговор афганцам, пытавшимся через Россию выехать в ЕС. Их могут депортировать. Среди незаконных мигрантов — журналистка Кобра Хассани, выступавшая за права женщин. Она опасается казни в случае депортации
Кобра Хассани
Кобра Хассани (Фото: kobra Hassani / YouTube)

Кировский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор признанным виновными в попытке организации незаконного въезда иностранцев в Россию Александра Мацулевича и Джелани Гураму, а также 12 гражданам Афганистана, которых они пытались провезти. Мацулевича также обвиняют в даче взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, граждане Афганистана хотели через Россию въехать в одну из стран Евросоюза, «полагая, что законным способом разрешение на въезд в государства — члены ЕС и статус беженца получить они не смогут, а по прибытии могут быть депортированы в Афганистан». Не позднее 22 апреля 2022 года Мацулевич получил эту информацию, после чего вступил в сговор с Гуламом и иными лицами, занимавшимися организацией незаконного пересечения российской границы за деньги.

Для этого Мацулевич также «приискал» начальника отделения погранконтроля КПП морского порта Санкт-Петербурга для грузовых судов, участвовавшего в оперативно-розыскных мероприятиях, и предложил ему $1,5 тыс. за каждого мигранта, которого следовало переправить на морском судне заграничного плавания в одно из государств ЕС. В свою очередь граждане Афганистана передали Мацулевичу паспорта и по $500 с каждого, после чего ожидали перевозки в микроавтобусе, однако были задержаны вместе с организаторами.

Суд назначил Мацулевичу четыре года колонии строгого режима, Гуламу и незаконным мигрантам — по два года в колонии-поселении. Всем фигурантам зачли время пребывания под стражей, поэтому наказание считается отбытым.

«В отношении осужденных, которые не содержались под стражей, были приняты решения о депортации. Они не исполнялись до рассмотрения уголовного дела. Сейчас, полагаем, решения должны быть исполнены. Красносельскому районному суду предстоит рассматривать дела о продлении времени содержания в Центре, но не сегодня», — сообщили РБК в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Россиянина без паспорта депортируют из США и обяжут выплатить $2 тыс.
Общество
Фото:Mario Tama / Getty Images

Вину не признали только Гулам и журналистка из Афганистана Кобра Хассани. Последняя бежала из Афганистана после того, как власть там захватили талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) в 2021 году. Она выступала за права женщин в Афганистане, в частности высказывалась против обязательного ношения хиджаба.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Как сообщал Би-би-си, Хассани бежала через Таджикистан на Украину, где начала учиться в университете. После начала военной операции России она решила уехать. Через своих соотечественников она договорилась, что ее вывезут в Польшу, однако Хассани привезли в Луганск. Оттуда она планировала добраться до Польши, но таксист, которого ей нашли знакомые, привез ее в Москву, рассказал ее адвокат.

Бывший коллега Хассани в Кабуле рассказал Би-би-си, что в случае депортации девушке грозят тюрьма и пытки. В России ей отказали во временном убежище, отмечает агентство. Журналистка говорила, что в Афганистане ее ожидает казнь, передает телеграм-канал «Ротонда». Ее адвокат Елена Фадеева сообщила, что Хассани устала от судебного процесса, готова уехать в Афганистан и «просто хочет, чтобы всё это закончилось». По словам Фадеевой, показания других подсудимых против Кобры написаны «под копирку».

ЦБ проведет заседание в пятницу. Что будет с ключевой ставкой

Как генсек НАТО отреагировал на слова Трампа о противостоянии с Россией

В краш-тестах разбили несколько автоновинок. Одна из них получила ноль баллов

Очки за полмиллиона. Первый тест-драйв Apple Vision Pro

Опубликованы фото музыкантов «Би-2» из тайской тюрьмы

Опубликован трейлер продолжения «Планеты обезьян». Видео

Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках. Рейтинг

МТС-банк планирует провести IPO весной. Подробности

Путин назвал размер инфляции в январе

Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Яна Баширова
Афганистан Санкт-Петербург приговор депортация незаконная миграция
Материалы по теме
Россиянин в Британии получил срок за грузовик с нелегальными мигрантами
Общество
На акции протеста во Франции армяне-нелегалы сбили семью фермеров
Общество
DM узнала о нелегальном пути посла Албании в Британию в кузове грузовика
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,15 (+0,21) Инвестиции, 12 фев, 17:18 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 91,08 (+0,19) Инвестиции, 12 фев, 17:18
В России объявили в розыск треш-стримера Mellstroy Общество, 15:11
МЧС опровергло информацию о пожаре на заводе «МиГ» в Москве Общество, 15:07
IIHF запретила Буре участвовать в обсуждении отстранения россиян Спорт, 15:07
Больше не мечта: квартиры, которые сдают раньше срока РБК и ПИК, 15:00
Готовы ли покупатели платить за новые бренды на маркетплейсах Pro, 14:59
Суд Петербурга огласил приговор бежавшей из Афганистана журналистке Политика, 14:59
Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов бригады ВСУ Политика, 14:56
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Биткоин превысил $50 тыс. впервые с 2021 года. Что дальше Крипто, 14:56
Министра обороны Италии госпитализировали с подозрением на перикардит Политика, 14:51
Сенат США поддержал проект о помощи Украине, Тайваню и Израилю Политика, 14:49
Канада отказалась выдать России ветерана дивизии «Галичина» Хунку Политика, 14:48
В Москве за 5 лет снизился разрыв цен между жильем в центре и на окраинах Недвижимость, 14:47
Россиянка вышла в третий круг турнира WTA в Дохе после отказа украинки Спорт, 14:38
Бывшая лыжница выиграла индивидуальную гонку в биатлоне на Спартакиаде Спорт, 14:27