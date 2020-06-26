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Омбудсмен сообщила об отказе Минтруда расширить детские выплаты

Минтруд не поддержал предложение детского омбудсмена повысить предельный возраст получателей выплат с 16 до 18 лет. По словам Анны Кузнецовой, аргументы Минтруда связаны с возможностью трудоустройства граждан старше 16 лет

В Министерстве труда и социальной защиты отказались поддержать предложение о повышении с 16 до 18 лет предельного возраста ребенка для получения единовременной выплаты в 10 тыс. руб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Сейчас единовременная выплата в 10 тыс. руб. полагается на детей в возрасте от трех до 16 лет. С предложением повысить предельный возраст получателей Кузнецова обращалась в правительство.

«Наше обращение было передано в курирующее ведомство — в министерство труда, которое, к сожалению, не поддержало наше предложение. Их аргументы, связанные с возможностью трудоустройства детей старше 16 лет, нас, конечно, устроить не могут. Тысячи запросов граждан по-прежнему без ответа», — передали в пресс-службе слова детского омбудсмена.

При этом Кузнецова отметила, что обращения с просьбой повысить возраст до 18 лет начали поступать в институт уполномоченных «с новой силой».

РБК направил запрос в Минтруд.

По словам Кузнецовой, члены Совета Федерации и Госдумы поддерживают идею повышения возраста для получения выплаты, а в некоторых регионах такое решение уже было принято на местном уровне.

Кузнецова предложила дать антикризисное пособие подросткам 16–17 лет
Общество
Анна Кузнецова

В середине июня сенаторы обратились к кабмину с просьбой расширить единоразовые выплаты на детей до 18 лет. По словам сенатора Лилии Гумеровой, такой предложение было сформировано после того, как с соответствующими просьбами обратились регионы. «Есть некий этический момент, когда в одном и том же классе ребенок 16 лет получает эту выплату, а за соседней партой сидит тот, кому 17 лет, и он не имеет на это права», — отметила тогда Гумерова.

О том, что в программу помощи необходимо включить и детей 16-17 лет, Анна Кузнецова заявляла еще в мае.Она объясняла это тем, что в этом возрасте дети в большинстве случаев находятся на попечении родителей и не могут найти полноценную работу. Она отмечала тогда, что в ее службу обращаются семьи с детьми 16 и 17 лет с просьбой позволить им претендовать на выплаты.

Путин пообещал разовую выплату на каждого ребенка от трех до 16 лет
Общество
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

О разовых выплатах на детей до 16 лет в размере 10 тыс. руб. объявил президент Владимир Путин 11 мая. Выплата стала одной из антикризисных мер, принятых на фоне распространения коронавируса. Перечисление денег началось с 1 июня, для их получения семьям необходимо было подать заявление на портале «Госуслуги» или через Пенсионный фонд.

Во время своего обращения 23 июня президент предложил повторить выплату в 10 тыс. руб. «В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растет около 28 млн детей», — сказал президент.

Автор: Мария Лисицына
При участии: Юлия Старостина
Теги: Анна Кузнецова, Минтруд
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Кузнецова предложила дать антикризисное пособие подросткам 16–17 лет
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Путин пообещал разовую выплату на каждого ребенка от трех до 16 лет
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Россияне еще раз получат детские выплаты в ₽10 тыс.
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