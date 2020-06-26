Омбудсмен сообщила об отказе Минтруда расширить детские выплаты

Минтруд не поддержал предложение детского омбудсмена повысить предельный возраст получателей выплат с 16 до 18 лет. По словам Анны Кузнецовой, аргументы Минтруда связаны с возможностью трудоустройства граждан старше 16 лет

В Министерстве труда и социальной защиты отказались поддержать предложение о повышении с 16 до 18 лет предельного возраста ребенка для получения единовременной выплаты в 10 тыс. руб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Сейчас единовременная выплата в 10 тыс. руб. полагается на детей в возрасте от трех до 16 лет. С предложением повысить предельный возраст получателей Кузнецова обращалась в правительство.

«Наше обращение было передано в курирующее ведомство — в министерство труда, которое, к сожалению, не поддержало наше предложение. Их аргументы, связанные с возможностью трудоустройства детей старше 16 лет, нас, конечно, устроить не могут. Тысячи запросов граждан по-прежнему без ответа», — передали в пресс-службе слова детского омбудсмена.

При этом Кузнецова отметила, что обращения с просьбой повысить возраст до 18 лет начали поступать в институт уполномоченных «с новой силой».

РБК направил запрос в Минтруд.