Совфед предложил расширить выплату в 10 тыс. руб. на детей до 18 лет

Члены Совета Федерации предложили кабинету министров увеличить до 18 лет максимальный возраст детей, которым положена единовременная выплата в 10 тыс. руб. Об этом после совещания у первого зампредседателя правительства Андрея Белоусова заявила сенатор Лилия Гумерова, передает «РИА Новости».

По ее словам, выплата в 10 тыс. руб. на каждого ребенка от 3 до 17 лет в период самоизоляции получила большую поддержку населения. «По предложению субъектов федерации мы предложили расширить круг получателей», — сказала Гумерова.

Сенатор объяснила, что подобное решение продиктовано единым подходом к поддержке семей с детьми. «Есть некий этический момент, когда в одном и том же классе ребенок 16 лет получает эту выплату, а за соседней партой сидит тот, кому 17 лет, и он не имеет на это права», — пояснила член Совета Федерации, добавив, что по закону детьми считаются граждане до 18 лет.

О том, что на каждого ребенка от 3 до 17 лет будут выплачены 10 тыс. руб. объявил президент Владимир Путин во время обращения к россиянам 11 мая. Обратиться за пособием можно до 1 октября через сайт Госуслуг или в Пенсионном фонде.