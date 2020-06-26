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Фигурантов дела о хищении в Ново-Огарево перевели под домашний арест

Меру пресечения изменили Дмитрию Михальченко и Андрею Каминову. В мае у них обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19
​Гендиректор холдинга «Форум» Дмитрий Михальченко
​Гендиректор холдинга «Форум» Дмитрий Михальченко (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Фигуранта дела о хищениях при строительстве и реконструкции резиденции президента в Ново-Огарево, гендиректора холдинговой компании «Форум» Дмитрия Михальченко перевели под домашний арест. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с ходом дела. Адвокат Михальченко Александр Сапронов отказался от комментариев.

Как сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь Второго западного военного окружного суда Ирина Жирнова, меру пресечения изменили не только Михальченко, но и еще одному фигуранту — бывшему главе ФГУП «Атэкс» (подведомственно ФСО) Андрею Каминову. Его также отправили под домашний арест. «Следствие по этому делу обновлено», — добавила она.

Обвиняемые в хищениях при реконструкции Ново-Огарево заразились COVID-19
Общество
Дмитрий Михальченко

В мае Общественная наблюдательная комиссия сообщила, что Каминов и Михальченко во время пребывания в СИЗО «Лефортово» заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. После этого их перевели в больницу СИЗО «Матросская Тишина».

По версии следствия, Каминов и Михальченко входили в организованное преступное сообщество, в результате действий которого при строительстве дома приемов в резиденции президента Ново-Огарево в 2014–2015 годах были похищены 1,5 млрд руб. Уголовное дело о хищениях при реконструкции резиденции было заведено в марте 2017 года. Тогда были задержаны шесть человек: Каминов, его бывший заместитель Станислав Кюнер, экс-глава компании «Стройкомплект» Дмитрий Торчинский, бывший директор компании «Стройфасад» Сергей Литвинов, а также владельцы компаний — поставщиков оборудования Александр Родионов и Сергей Перевалов. Затем обвинение по этому делу предъявили Михальченко.

В декабре 2018 года Басманный суд приговорил его к четырем годам и семи месяцам колонии общего режима за контрабанду элитного алкоголя.

23 июня Мосгорсуд вынес приговор первому фигуранту дела о хищении в Ново-Огарево — Родионову. Предприниматель получил три года колонии и штраф 500 тыс. руб. Родионов заключил сделку со следствием.

Авторы: Наталия Анисимова, Маргарита Алехина
Теги: домашний арест, Ново-Огарево
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