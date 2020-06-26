Суд в США приговорил россиянина Буркова к девяти годам заключения

Бурков в рамках сделки со следствием признал себя виновным по двум пунктам обвинения — в краже личных данных и отмывании денег. Вашингтон обвинил его в администрировании сайта, на котором продавались номера банковских карточек

Алексей Бурков (Фото: Андрей Широков / ТАСС)

Хакера Алексея Буркова, признавшего себя виновным в совершении киберпреступлений, суд в США приговорил к девяти годам заключения. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС из зала суда.

Это меньше, чем для Буркова требовало обвинение, — прокурор настаивал на 15 годах тюрьмы. Суд зачел отбытый Бурковым до экстрадиции в США срок в Израиле (около 4,5 лет), а также время, проведенное им в заключении в Соединенных Штатах (с ноября 2019 года).

В канцелярии по уголовным делам суда Александрии, штат Вирджиния, РБК заявили, что не располагают информацией о приговоре.

Буркову изначально вменяли электронное мошенничество, мошенничество с использованием устройств для доступа к данным, сговор с целью совершения мошеннических действий, взлом компьютерных систем, кражу персональных данных и отмывание денег. Минюст предупреждал, что, если Буркова признают виновным по всем пунктам обвинений, ему грозит до 80 лет тюрьмы. Ущерб от его преступлений ведомство оценивало в $20 млн.