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Суд в США приговорил россиянина Буркова к девяти годам заключения

Бурков в рамках сделки со следствием признал себя виновным по двум пунктам обвинения — в краже личных данных и отмывании денег. Вашингтон обвинил его в администрировании сайта, на котором продавались номера банковских карточек
Алексей Бурков
Алексей Бурков (Фото: Андрей Широков / ТАСС)

Хакера Алексея Буркова, признавшего себя виновным в совершении киберпреступлений, суд в США приговорил к девяти годам заключения. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС из зала суда.

Это меньше, чем для Буркова требовало обвинение, — прокурор настаивал на 15 годах тюрьмы. Суд зачел отбытый Бурковым до экстрадиции в США срок в Израиле (около 4,5 лет), а также время, проведенное им в заключении в Соединенных Штатах (с ноября 2019 года).

В канцелярии по уголовным делам суда Александрии, штат Вирджиния, РБК заявили, что не располагают информацией о приговоре.

Минюст США оценил ущерб от киберпреступлений Буркова в $20 млн
Политика

Буркову изначально вменяли электронное мошенничество, мошенничество с использованием устройств для доступа к данным, сговор с целью совершения мошеннических действий, взлом компьютерных систем, кражу персональных данных и отмывание денег. Минюст предупреждал, что, если Буркова признают виновным по всем пунктам обвинений, ему грозит до 80 лет тюрьмы. Ущерб от его преступлений ведомство оценивало в $20 млн.

По данным следователей, Бурков управлял сайтом, на котором продавались номера дебетовых и кредитных карт, добытые путем взлома. Многие из карт принадлежали гражданам США, что и побудило Вашингтон требовать экстрадиции россиянина в Соединенные Штаты из Израиля, где он был задержан в 2015 году.

Минюст США пригрозил россиянину Буркову 80 годами тюрьмы
Общество
Фото: Erin Scott / Reuters

Бурков признал себя виновным по двум пунктам обвинения — в краже личных данных и отмывании денег.

В ноябре 2019 года Израиль экстрадировал Буркова в Соединенные Штаты. МИД России выразил сожаление по этому поводу, отметив, что такой шаг противоречит развитию «конструктивных партнерских отношений» между Россией и Израилем. Посольство России в США направило ноту протеста в Госдепартамент, обвинив Вашингтон в «охоте» на россиян по всему миру.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Роман Кирьянов
Теги: русские хакеры, хакер, США, киберпреступления
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Экстрадированный в США россиянин Бурков признал себя виновным
Общество
Минюст США пригрозил россиянину Буркову 80 годами тюрьмы
Общество
Бурков назвал агрессивным решение Израиля о его экстрадиции в США
Политика
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