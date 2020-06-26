Сбербанк оценил готовность молодежи откладывать на будущее

Большая часть россиян в возрасте до 40 лет регулярно откладывает деньги, среди молодых людей в возрасте до 23 лет это делают 67%. Чаще всего откладывает деньги молодежь в Москве, Петербурге и Тюмени

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Большая часть молодых людей из поколений «миллениалов» и «зумеров» склонны делать накопления каждый месяц. Это следует из исследования, предоставленного РБК.

О том, что они регулярно откладывают деньги, заявили 52% «миллениалов» и 67% «зумеров».

Исследование на тему накоплений провели компании «Сбербанк Управление Активами» и «Сбербанк страхование жизни» в преддверии Дня молодежи в 37 российских городах с населением более 500 тысяч. К поколению Z (зумерам) отнесены люди в возрасте 18–23 лет, к поколению Y (миллениалам) — 24–40 лет.

Поколение россиян в возрасте от 18 до 23 лет чаще откладывают деньги ежемесячно, чем их более старшие сограждане. 52% представителей поколения Y сообщили, что стараются это делать ежемесячно, 47% стремятся откладывать по меньшей мере несколько раз в год. Среди «зуммеров», по их словам, ежемесячно стараются откладывать деньги 66%, несколько раз в год — 33%

При этом «зумеры» чаще «хранят деньги под подушкой», откладывая средства на будущее в виде наличных — так поступают 58% опрошенных из этой группы. Только 10% молодых людей поколения Z используют рублевые депозиты. «Миллениалы» чаще хранят денги в банке — рублевыми депозитами среди них пользуются 39% в возрасте от 23 до 40 лет.