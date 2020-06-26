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Сбербанк оценил готовность молодежи откладывать на будущее

Большая часть россиян в возрасте до 40 лет регулярно откладывает деньги, среди молодых людей в возрасте до 23 лет это делают 67%. Чаще всего откладывает деньги молодежь в Москве, Петербурге и Тюмени
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Большая часть молодых людей из поколений «миллениалов» и «зумеров» склонны делать накопления каждый месяц. Это следует из исследования, предоставленного РБК.

О том, что они регулярно откладывают деньги, заявили 52% «миллениалов» и 67% «зумеров».

Исследование на тему накоплений провели компании «Сбербанк Управление Активами» и «Сбербанк страхование жизни» в преддверии Дня молодежи в 37 российских городах с населением более 500 тысяч. К поколению Z (зумерам) отнесены люди в возрасте 18–23 лет, к поколению Y (миллениалам) — 24–40 лет.

Поколение россиян в возрасте от 18 до 23 лет чаще откладывают деньги ежемесячно, чем их более старшие сограждане. 52% представителей поколения Y сообщили, что стараются это делать ежемесячно, 47% стремятся откладывать по меньшей мере несколько раз в год. Среди «зуммеров», по их словам, ежемесячно стараются откладывать деньги 66%, несколько раз в год — 33%

При этом «зумеры» чаще «хранят деньги под подушкой», откладывая средства на будущее в виде наличных — так поступают 58% опрошенных из этой группы. Только 10% молодых людей поколения Z используют рублевые депозиты. «Миллениалы» чаще хранят денги в банке — рублевыми депозитами среди них пользуются 39% в возрасте от 23 до 40 лет.

При этом у обоих поколений почти одинаковое отношение к инвестициям в ценные бумаги — инвестировать готовы 9% «зумеров» и 10% «миллениалов».

Отвечая на вопрос о целях накоплений, «миллениалы» сообщили, что в основном откладывают на:

  • поддержку детей (35% опрошенных)
  • путешествия (25%).

«Зумеры» чаще всего копят на:

  • свою квартиру (44%);
  • непредвиденные обстоятельства (20%);
  • отдых и путешествия (17%);

Больше всего молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет, которые делают сбережения, в России оказалось в Санкт-Петербурге и Тюмени (по 86%), Москве (85%) и Ростове-на-Дону (84%). Меньше всего о сбережениях беспокоятся «зумеры» в Махачкале (только 49%), Пензе (53%) и Томске (54%).

Среди «миллениалов» больше всего о сбережениях беспокоятся москвичи (69%), жители Петербурга и Тюмени (по 66%), Ростова-на-Дону (65%). Реже сверстников в других других городах откладывают деньги «миллениалы» в Махачкале (48%), Новокузнецке (49%) и Самаре (50%).

Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства
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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Ранее Сбербанк на основе проведенного по всей России исследования сообщил, что россияне в среднем считают возрастом достижения финансовой независимости 26 лет. В то же время опрос показал, что большинство родителей (54%) продолжают финансово поддерживать детей даже после того, как те становятся финансово самодостаточными.

В конце мая исследование компании «Сбербанк Управление активами» показало, что для преодоления финансовых трудностей россияне в среднем считают необходимым иметь в качестве «подушки безопасности» 350 тыс. руб.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Сбербанк, исследование, молодежь, миллениалы, сбережения
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