Сбербанк назвал возраст достижения финансовой независимости в России

Россияне становятся финансово независимыми от родителей в среднем в 26 лет, а на Дальнем Востоке и в Сибири — еще раньше. Однако больше половины родителей продолжают помогать детям даже после того, как те перестают от них зависеть

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Среднестатистический россиянин достигает финансовой независимости к 26 годам. Так считают большинство граждан, показал опрос, проведенный компанией «Сбербанк страхование жизни» (есть у РБК).

Исследование проводилось в мае 2020 года в 37 российских городах с населением более 500 тыс. по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов. В каждом из этих городов по телефону были опрошены не менее 300 респондентов.

Раньше всего россияне, по их собственному мнению, становятся финансово независимыми в Хабаровске — в этом городе респонденты в среднем называли возраст 24,9 года. Вслед за ним по возрасту материальной самодостаточности идут Новосибирск, Владивосток и Махачкала (25 лет), Красноярск и Иркутск (25,1). Позже всего финансовую независимость обретают жители европейского юга России — Ростова-на-Дону (27,5), Краснодара (27,2), Астрахани (26,8). В целом наиболее «ранние» показатели характерны для жителей Дальнего Востока и Сибири.

Москва и Санкт-Петербург показали средние показатели — 26,3 и 26 лет соответственно.

«Под материальной независимостью большинство, скорее всего, понимает тот возраст, когда люди начинают сами зарабатывать на жизнь. Но полноценная независимость включает в себя также материальную стабильность и наличие капитала, который позволяет не только обеспечить регулярные расходы, но и чувствовать себя уверенно в долгосрочной перспективе», — отметила Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.