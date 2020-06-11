Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 10 июн, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 10 июн, 13:25
Цифры, факты и эмоции от электрического Porsche Taycan РБК и Porsche, 07:11 В СК поступили материалы для уголовных дел из-за COVID-19 в тюрьмах Общество, 07:00 Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов Финансы, 07:00 Поздняков — РБК: «Овечкин — самый недооцененный спортсмен в истории» Спорт, 07:00 Вирусолог из Италии оценил вероятность второй волны COVID-19 осенью Общество, 06:32 Число заболевших COVID-19 в США превысило 2 млн человек Общество, 06:29 Врио губернатора Камчатки пойдет на выборы как самовыдвиженец Политика, 06:19 Сбербанк назвал возраст достижения финансовой независимости в России Общество, 06:00 Как заработать на акциях с гарантией дохода РБК и БКС, 05:55 В работе социальной сети Instagram произошел сбой Технологии и медиа, 05:45 СМИ узнали о планах Ирана передать в Париж «черные ящики» Boeing Украины Общество, 05:29 В похищении сына адвоката заподозрили другого юриста Общество, 05:04 Свет, камера, смартфон: как снять вирусное видео РБК Стиль и Huawei, 04:41 Популяционный иммунитет к коронавирусу исследуют в трех регионах России Общество, 04:21
Общество ,  
0 

Сбербанк назвал возраст достижения финансовой независимости в России

Россияне становятся финансово независимыми от родителей в среднем в 26 лет, а на Дальнем Востоке и в Сибири — еще раньше. Однако больше половины родителей продолжают помогать детям даже после того, как те перестают от них зависеть
Сбербанк SBER ₽212,53 -2,16% Купить
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Среднестатистический россиянин достигает финансовой независимости к 26 годам. Так считают большинство граждан, показал опрос, проведенный компанией «Сбербанк страхование жизни» (есть у РБК).

Исследование проводилось в мае 2020 года в 37 российских городах с населением более 500 тыс. по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов. В каждом из этих городов по телефону были опрошены не менее 300 респондентов.

Раньше всего россияне, по их собственному мнению, становятся финансово независимыми в Хабаровске — в этом городе респонденты в среднем называли возраст 24,9 года. Вслед за ним по возрасту материальной самодостаточности идут Новосибирск, Владивосток и Махачкала (25 лет), Красноярск и Иркутск (25,1). Позже всего финансовую независимость обретают жители европейского юга России — Ростова-на-Дону (27,5), Краснодара (27,2), Астрахани (26,8). В целом наиболее «ранние» показатели характерны для жителей Дальнего Востока и Сибири.

Москва и Санкт-Петербург показали средние показатели — 26,3 и 26 лет соответственно.

«Под материальной независимостью большинство, скорее всего, понимает тот возраст, когда люди начинают сами зарабатывать на жизнь. Но полноценная независимость включает в себя также материальную стабильность и наличие капитала, который позволяет не только обеспечить регулярные расходы, но и чувствовать себя уверенно в долгосрочной перспективе», — отметила Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

Опрос также показал, что большинство родителей (54%) продолжают финансово поддерживать детей даже после того, как те становятся финансово самодостаточными. Чаще всего взрослым детям продолжают помогать родители в Сибири (55% в Барнауле, 53% в Омске и Новосибирске). В Центральной России и Поволжье родителям реже приходится помогать детям — меньше всего показатель в Санкт-Петербурге и Казани (по 35%), Москве и Набережных Челнах (по 36%).

62% всех респондентов сообщили, что сами оказывают помощь родителям и пожилым родственникам. Чаще всего финансово поддерживают родителей и родственников в Хабаровске и Владивостоке (по 70%), Махачкале и Перми (по 69%), Томске (68%).

Россияне назвали размер «подушки безопасности» для финансовых трудностей
Финансы
Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

В конце мая исследование компании «Сбербанк Управление активами» показало, что для преодоления финансовых трудностей россияне в среднем считают необходимым иметь в качестве «подушки безопасности» 350 тыс. руб. Больше всего денег для финансовой «подушки безопасности» необходимо жителям Санкт-Петербурга. Согласно опросу, средний размер сбережений для них должен составлять 581,9 тыс. руб. На втором месте жители Москвы — в среднем им потребуется 521,5 тыс. руб. Меньше всего денег для финансовой «подушки безопасности» требуется жителям Махачкалы — в среднем 240,1 тыс. руб. В пятерку городов, жителям которых нужно меньше 300 тыс. руб. для того, чтобы пережить кризис, также вошли Астрахань (282,9 тыс. руб.), Барнаул (285,9 тыс. руб.), Саратов (286,8 тыс. руб.), Пенза (294,8 тыс. руб.).

Авторы: Антон Фейнберг, Георгий Тадтаев
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter