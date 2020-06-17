Эксперты выявили зависимость сберегательного поведения от богатства

Более состоятельные россияне чаще демонстрируют желание сначала отложить деньги, а потом тратить. Но даже среди них доля тех, кто откладывает только то, что осталось после покупок всего необходимого составила 50%

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Грамотное сберегательное поведение демонстрируют только 18% россиян, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ (есть у РБК).

Эта часть жителей страны, получив доход, сначала старается отложить определенную сумму и только потом тратит деньги на повседневные нужды. Гораздо большая часть россиян поступает ровно наоборот: 39% сначала тратят деньги на текущие нужды, а откладывают то, что остается.

Еще 43% опрошенных заявили, что вовсе не откладывают средства, а тратят все, что получают.

Исследование выявило корреляцию между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком домохозяйства. С ростом доходов доля тех, кто сначала откладывает, а потом тратит, растет с 12% у самых бедных, до 28% у тех, кто может позволить купить себе машину, квартиру и дачу. Однако доля тех, кто сначала тратит, а потом задумывается о сбережениях также растет с 13% у тех, кому не хватает на продукты до 50% у самых состоятельных.