Россияне назвали размер «подушки безопасности» для финансовых трудностей

Больше всего денег для «финансовой подушки безопасности» требуется жителям Петербурга — 581,9 тыс. руб. Для Москвы эта сумма меньше на 60,4 тыс. руб. Самая маленькая «подушка безопасности» у жителей Махачкалы — 240 тыс. руб.

Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

Для преодоления финансовых трудностей россиянам в среднем необходимо иметь в качестве «подушки безопасности» 350 тыс. руб., свидетельствуют результаты исследования компании «Сбербанк Управление Активами».

Опрос проводился в 37 городах России с населением более 500 тыс. человек. У респондентов спрашивали, какой размер сбережений им нужен, чтобы семья чувствовала себя комфортно в случае таких финансовых трудностей, как потеря работы или непредвиденные экстренные расходы.

Больше всего денег для «финансовой подушки безопасности» необходимо жителям Санкт-Петербурга. Согласно опросу, средний размер сбережений для них должен составлять 581,9 тыс. руб. На втором месте «финансовая подушка безопасности» жителей Москвы, в среднем им потребуется 521,5 тыс. руб. Тройку лидеров замыкает Пермь, для преодоления кризиса ее жителям необходимы накопления в 406,5 тыс. руб.

Опрос показал, что меньше всего денег для «финансовой подушки безопасности» требуется жителям Махачкалы — в среднем 240,1 тыс. руб. В пятерку городов, жителям которых нужно меньше 300 тыс. руб. для того, чтобы пережить кризис, также вошли Астрахань (282,9 тыс. руб.), Барнаул (285,9 тыс. руб.), Саратов (286,8 тыс. руб.), Пенза (294,8 тыс. руб.).