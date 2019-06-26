Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя из центра Москвы

Мужчина помещен в СИЗО до 25 августа. По версии следствия, он угощал людей напитком с транквилизаторами в районе Хохловской площади, а когда те теряли сознание, крал их личные вещи

Мурат Сабанов (Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»)

Подозреваемый в кражах у граждан, отравленных транквилизаторами, подмешанными в газировку, Мурат Сабанов арестован до 25 августа. Такое решение вынес в среду Таганский суд Москвы, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Сам подозреваемый ранее в среду на суде частично признал свою вину. По его словам, он имеет отношение к трем подобным преступлениям.

О задержании Сабанова стало известно 25 июня. Сообщалось, что подозреваемому вменяют отравление в районе Хохловской площади в Москве более 20 человек с целью последующей кражи их личных вещей. В ходе обысков у задержанного нашли различные транквилизаторы, среди которых феназепам, клозапин и трамадол, а также несколько украденных сумок.

Задержанный стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел по ст. 158 (кража), 161 (грабеж) и 162 (разбой) УК РФ. Следствие ходатайствовало об аресте подозреваемого, опасаясь, что он может скрыться.