Подозреваемый в отравлении москвичей признал вину в суде

В Таганском суде Москвы Мурат Сабанов, подозреваемый в отравлении людей сильнодействующими психотропными препаратами, подмешанными в газировку, частично признал вину в хищениях. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Частично признаю вину в хищении», — сказал он в суде. Сабанов добавил, что имеет в виду троих пострадавших. Он заявил, что не собирается скрываться от следствия, поэтому попросил не арестовывать его.

Накануне стало известно о задержании подозреваемого в массовом отравлении людей газировкой в центре Москвы. СМИ сообщали, что мужчина угощал незнакомцев напитками с транквилизаторами, после чего грабил их.

Был задержан уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов. При обысках по месту его проживания нашли феназепам, клозапин и трамадол. Полиция возбудила против Сабанова семь уголовных дел. Они касаются кражи (ст. 158 УК), разбоя (ст. 162 УК) и грабежа (ст. 161 УК).