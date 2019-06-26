Экспертиза установила состав изъятых у московского отравителя веществ

Среди веществ, изъятых у мужчины, который подозревается в отравлении в Москве людей газировкой с транквилизаторами и последующим ограблением потерпевших, экспертиза выявила феназепам, клозапин и трамадол. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

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«Проведены судебные химические экспертизы веществ, изъятых при обыске по месту проживания подозреваемого. Установлено, что они представляют собой лекарственные средства — феназепам и клозапин, а также трамадол», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве заявили, что один из эпизодов был переквалифицирован из ст. 158 УК РФ (кража) на ст. 162 УК РФ (разбой).