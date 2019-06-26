«Рособоронэкспорт» сообщил о попытках других стран купить ракеты «Калибр»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,02 +0,19 EUR Бирж. 71,62 +0,19 Brent 65,90 +0,89% USD Нал. 63,53 62,77 EUR Нал. 72,12 71,35 USD ЦБ 62,81 +0,29 EUR ЦБ 71,38 +0,15 EUR/USD 1,1362 -0,0009 BTC/USD Бирж. 12 581,00 +851,00 IMOEX 2 768,02 +0,51% RTSI 1 383,33 +0,18% DJIA 26 548,22 -0,67% Nasdaq 7 884,72 -1,51%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Магнит ₽4 258 (+11,42%) прогноз Велес Капитал к 29.04.20
UnitedHealth $305 (+22,45%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,71%) прогноз FxPro к 31.12.19
Apple $210 (+5,86%) прогноз Jefferies к 01.05.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Магнит ₽4 258 (+11,42%) прогноз Велес Капитал к 29.04.20
UnitedHealth $305 (+22,45%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,71%) прогноз FxPro к 31.12.19
Apple $210 (+5,86%) прогноз Jefferies к 01.05.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 62,81 (+0,29) Quote, 12:13
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 71,38 (+0,15) Quote, 12:13
Reuters узнал о краже Китаем данных у крупнейших мировых IT-компаний Политика, 15:18 Читай по ногам: как работает язык тела. Тест Партнерский материал, 15:13 «Рособоронэкспорт» сообщил о попытках других стран купить ракеты «Калибр» Общество, 15:11 Дюков ответил на вопрос о полном отказе от лимита на легионеров Спорт, 15:09 Эволюция рынка мяса: что ждет российских производителей через 10–20 лет Pro, 14:58 Законопроект о послаблениях в УК для бизнеса вернули автору Общество, 14:57 Глава «Рособоронэкспорта» назвал срок поставки Турции первых С-400 Политика, 14:56 Из чего состоит стиль Ричарда Бидула Стиль, 14:55 Дзюба и Зобнин включены в список лучших футболистов по итогам РПЛ Спорт, 14:53 Очевидные и невероятные последствия малоподвижного образа жизни РБК и Philips, 14:45 Иран заявил об ускорении процесса обогащения урана после 27 июня Политика, 14:36 Путин потребовал не прятать камеры на опасных участках дорог Политика, 14:32 У Cтаницы Луганская началось разведение сил ЛНР и Украины Общество, 14:29 РСПП нашел в документах Минсвязи угрозу ограничения доступа в Рунет Технологии и медиа, 14:26
Общество ,  
0 
«Рособоронэкспорт» сообщил о попытках других стран купить ракеты «Калибр»
По словам главы «Рособоронэкспорта», запросы на «Калибры» поступают, однако Россия придерживается своих обязательств о нераспространении
Пуск крылатых ракет «Калибр» (Фото: ТАСС)

Иностранные покупатели заинтересованы в приобретении у России крылатых ракет «Калибр», сообщил журналистам гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. По его словам, в компанию поступают запросы на покупку ракет, дальность полета которых в отличие от экспортной модели не ограничена 300 км.

«Запросы есть, но мы придерживаемся наших международных договоров о нераспространении», — сказал Михеев на форуме «Армия-2019» (цитата по «РИА Новости»).

Фотогалерея 
Какую технику Россия показала на форуме «Армия-2019»

Комплексы «Калибр» в экспортном исполнении («Калибр-НКЭ», Club-N) устанавливались, в частности, на поставленные Индии фрегаты типа «Тальвар». В 2018 году вице-премьер Юрий Борисов говорил о планах по поставкам на экспорт малых ракетных кораблей проекта 22800 («Каракурт»).

«Эти корабли получились очень удачными — большой тоннаж, хорошее вооружение. Самое главное — это «Калибр». У корвета приемлемая цена, он небольшой, компактный, скоростной. Я считаю, что для ряда стран, особенно Тихоокеанского региона — Вьетнам, Китай, Индия, другие страны, у него хороший экспортный потенциал», — сказал тогда Борисов.

Ранее помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин в интервью ТАСС рассказал, что спрос на «Калибры» вырос после того, как эти ракеты были использованы для ударов по объектам боевиков в Сирии.

«За теми же «Калибрами» все специалисты внимательно следят. Не хочу ни с кем сравнивать, но заказчики прекрасно видят, кто и что запускает и что куда попадает. Поэтому по «Калибрам» мы наблюдаем серьезный рост заявок и заказов», — сказал Кожин.

Отметим, однако, что удары «Калибрами» по целям в Сирии наносились, в том числе, из акватории Каспийского моря, с расстояния свыше 1500 км, тогда как ракеты экспортной модели такое расстояние преодолеть не способны.

Осенью 2018 года Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что российские «Калибры» могут поразить «почти любую столицу Европы».

В феврале 2019 года президент России Владимир Путин поддержал предложение министра обороны России Сергея Шойгу разработать наземный вариант комплекса «Калибр» (до сих пор такие ракеты из-за ограничений в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) устанавливались только на кораблях). Позднее Шойгу сказал, что работы планируется завершить в течение ближайших двух лет.

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Рособоронэкспорт», ракеты «Калибр»
Материалы по теме
ВМФ России усилят «Удомля» и «Ржев» с «Калибрами»
Политика
Путин поручил Шойгу доработать ракету «Калибр» после решения США
Политика
Адмирал США заявил о способности «Калибра» долететь до столиц Европы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter