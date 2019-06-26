«Рособоронэкспорт» сообщил о попытках других стран купить ракеты «Калибр»

По словам главы «Рособоронэкспорта», запросы на «Калибры» поступают, однако Россия придерживается своих обязательств о нераспространении

Пуск крылатых ракет «Калибр» (Фото: ТАСС)

Иностранные покупатели заинтересованы в приобретении у России крылатых ракет «Калибр», сообщил журналистам гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. По его словам, в компанию поступают запросы на покупку ракет, дальность полета которых в отличие от экспортной модели не ограничена 300 км.

«Запросы есть, но мы придерживаемся наших международных договоров о нераспространении», — сказал Михеев на форуме «Армия-2019» (цитата по «РИА Новости»).

Комплексы «Калибр» в экспортном исполнении («Калибр-НКЭ», Club-N) устанавливались, в частности, на поставленные Индии фрегаты типа «Тальвар». В 2018 году вице-премьер Юрий Борисов говорил о планах по поставкам на экспорт малых ракетных кораблей проекта 22800 («Каракурт»).

«Эти корабли получились очень удачными — большой тоннаж, хорошее вооружение. Самое главное — это «Калибр». У корвета приемлемая цена, он небольшой, компактный, скоростной. Я считаю, что для ряда стран, особенно Тихоокеанского региона — Вьетнам, Китай, Индия, другие страны, у него хороший экспортный потенциал», — сказал тогда Борисов.