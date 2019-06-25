Какую технику Россия показала на форуме «Армия-2019». Фоторепортаж

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,86 +0,26 EUR Бирж. 71,55 +0,25 Brent 65,15 +1,31% USD Нал. 63,24 62,53 EUR Нал. 71,99 71,25 USD ЦБ 62,52 -0,39 EUR ЦБ 71,23 -0,37 EUR/USD 1,1380 -0,0016 BTC/USD Бирж. 11 263,00 +211,97 IMOEX 2 742,62 -0,73% RTSI 1 374,70 -0,89% DJIA 26 650,86 -0,29% Nasdaq 7 955,20 -0,63%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Microsoft $155 (+15,21%) прогноз Deutsche Bank к 19.06.20
Золото $1 450 (+0,68%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
FedEx $190 (+20,96%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
UnitedHealth $270 (+8,15%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
Microsoft $155 (+15,21%) прогноз Deutsche Bank к 19.06.20
Золото $1 450 (+0,68%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
FedEx $190 (+20,96%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
UnitedHealth $270 (+8,15%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 62,52 (-0,39) Quote, 13:15
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 71,23 (-0,37) Quote, 13:15
Спецпредставитель президента анонсировал ограничение туризма на Байкале Общество, 18:00 Белгородский митрополит связал потери в Великой Отечественной с безбожием Общество, 17:56 МВД возбудило уголовное дело против отравителя транквилизаторами в Москве Общество, 17:56 Вопреки статистике: как кардиологи лечат болезни сердца РБК и Philips, 17:43 В университете МВД опровергли обучение отравителя газировкой в вузе Общество, 17:42 Топ-менеджер Rothschild получил 17% «Кокса» Бизнес, 17:42 Что произойдет с компанией, которая вложит $1 млрд в обучение сотрудников Quote, 17:39 Кремль отказался отвечать на вопрос о тратах чиновников в командировках Политика, 17:35 Чехия не нашла загрязненную нефть в южном участке «Дружбы» Экономика, 17:28 Администрация Зеленского назвала размер зарплаты нового президента Политика, 17:26 Legal-PR: как пиар помогает выигрывать юридические споры Pro, 17:16 Какую технику Россия показала на форуме «Армия-2019». Фоторепортаж Общество, 17:14  Гуляш, ретеш и Геллерт: что нельзя упустить в Будапеште РБК и ОТП Банк, 17:13 МИД России назвал санкции США против Ирана «сжиганием мостов» Политика, 17:10
Общество ,  
0 
Какую технику Россия показала на форуме «Армия-2019». Фоторепортаж
25 июня в КВЦ «Патриот» в подмосковной Кубинке открылся международный военно-технический форум «Армия-2019». Какие новинки показали российские разработчики — в фоторепортаже РБК.
Фото: Андрей Любимов / РБК
Пусковые установки нового комплекса противовоздушной обороны — зенитной ракетной системы С-350 «Витязь». Она может поражать любые средства нападения, включая крылатые ракеты
Фото: Андрей Любимов / РБК
Тяжелый ударный беспилотник «Охотник», созданный для работы в паре с истребителем Су-57. Он может поднять в воздух 2,8 т оружия
Фото: Андрей Любимов / РБК
Самоходная установка с зенитным орудием «Деривация» с новыми системами обнаружения и прицеливания, на ней могут использоваться управляемые боеприпасы
Фото: Андрей Любимов / РБК
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ» на колесной платформе «Торнадо». Комплекс оснащен новыми точными и скоростными ракетами. Автомобиль может развивать скорость 90 км/ч и преодолевать рвы шириной до 1,4 м
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Беспилотник-разведчик в виде совы весит 5 кг, его может переносить один человек. Аппарат способен провести в воздухе до 40 минут, у него есть лазер для наведения авиации и артиллерии
Фото: Андрей Любимов / РБК
Самоходная артиллерийская установка 2С42 «Лотос» для морской пехоты и воздушно-десантных войск. Дальность стрельбы — 13 км, установке можно передавать координаты целей в том числе от беспилотников. «Лотосы» должны заменить в армии самоходные орудия «Нона», разработанные в СССР
Фото: Андрей Любимов / РБК
Самоходный миномет 2С41 «Дрок» может производить 12 выстрелов в минуту и поражать цели на расстоянии 6 км, его боекомплект вмещает 40 мин
Фото: Андрей Любимов / РБК
Бронеавтомобиль «ВПК-Урал» с колесной формулой 4х4
Фото: Андрей Любимов / РБК

Бронеавтомобиль нового поколения «Тигр Next» с грузоподъемностью до 2 т. Прошлая модификация «Тигра» поставлена в 16 стран. В усовершенствованном варианте повышена противоминная и баллистическая защищенность машины

Теги: мультимедиа, Армия, оружие
Материалы по теме
В России появился разведывательный дрон в виде совы
Общество
«Калашников» показал новую модель беспилотника-камикадзе
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter