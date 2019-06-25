Общество , 17:14
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Какую технику Россия показала на форуме «Армия-2019». Фоторепортаж
25 июня в КВЦ «Патриот» в подмосковной Кубинке открылся международный военно-технический форум «Армия-2019». Какие новинки показали российские разработчики — в фоторепортаже РБК.
Пусковые установки нового комплекса противовоздушной обороны — зенитной ракетной системы С-350 «Витязь». Она может поражать любые средства нападения, включая крылатые ракеты
Тяжелый ударный беспилотник «Охотник», созданный для работы в паре с истребителем Су-57. Он может поднять в воздух 2,8 т оружия
Самоходная установка с зенитным орудием «Деривация» с новыми системами обнаружения и прицеливания, на ней могут использоваться управляемые боеприпасы
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ» на колесной платформе «Торнадо». Комплекс оснащен новыми точными и скоростными ракетами. Автомобиль может развивать скорость 90 км/ч и преодолевать рвы шириной до 1,4 м
Беспилотник-разведчик в виде совы весит 5 кг, его может переносить один человек. Аппарат способен провести в воздухе до 40 минут, у него есть лазер для наведения авиации и артиллерии
Самоходная артиллерийская установка 2С42 «Лотос» для морской пехоты и воздушно-десантных войск. Дальность стрельбы — 13 км, установке можно передавать координаты целей в том числе от беспилотников. «Лотосы» должны заменить в армии самоходные орудия «Нона», разработанные в СССР
Самоходный миномет 2С41 «Дрок» может производить 12 выстрелов в минуту и поражать цели на расстоянии 6 км, его боекомплект вмещает 40 мин
Бронеавтомобиль «ВПК-Урал» с колесной формулой 4х4
Бронеавтомобиль нового поколения «Тигр Next» с грузоподъемностью до 2 т. Прошлая модификация «Тигра» поставлена в 16 стран. В усовершенствованном варианте повышена противоминная и баллистическая защищенность машины