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Адмирал США заявил о способности «Калибра» долететь до столиц Европы
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Адмирал США заявил о способности «Калибра» долететь до столиц Европы
Политика, 23:04
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Адмирал США заявил о способности «Калибра» долететь до столиц Европы

Командующий ВМС США в Европе и Африке и глава командования объединенных сил союзников в Неаполе Джеймс Фогго заявил, что российские крылатые ракеты смогут поразить «почти любую столицу Европы». Об этом он сказал во втором эпизоде аудиоподкаста On the Horizon, отвечая на вопрос ведущего, какой он может привести пример российского оружия, которое показывает рост военных возможностей России.

«Российские ракеты. Их «Калибры». Например, они могут запущены с береговых установок, а также с самолетов и подводных лодок около сирийского побережья. И они могут достичь почти все столицы Европы», — сказал адмирал. Он отметил, что ракеты могут ударить почти с любой точки в морях, которые окружают Европу.

Фогго также высказал свое мнение по поводу российских подводных лодок. Он отметил, что субмарины России «одни из самых тихий и смертельно опасных в мире». «За исключением наших конечно. Мы в ВМС США находимся на пике», — добавил он.

Адмирал отметил, что в США знают, что российские подводные лодки находятся в Атлантике. Он считает, что российские субмарины «тестируют» американскую оборону, проверяют присутствие ВМС США на море и готовят «очень сложное» подводное пространство, которое может быть использовано в случае необходимости, как поле боя.

«Россия показала новые возможности в Северной Атлантике и в Арктике, в тех местах, где ее не было видно со времен Холодной войны. Например, российские силы снова заняли семь баз бывшего Советского союза в Северном полярном кругу», — сказал он. По его словам, новые возможности России позволяет ей «показать мощь в это регионе» и свои стратегические интересы от Арктики до Северной Атлантики и Фареро-Исландского рубежа, который является линией противолодочной обороны НАТО и находится между Гренландией, Исландией и Великобританией.Адмирал отметил, что на это Вашингтону необходимо обратить «пристальное внимание».

В мае президент России Владимир Путин заявил, что одним из приоритетов развития российский войск — это повышение ударных способностей военно-морского флота. Российский лидер отметил, что это можно сделать за счет оснащения его ракетами «Калибр», а также новейшими системами для проведения разведки и целеуказания. По его словам, это позволит «значительно» повысить точность и высокую концентрацию удара по целям.

В февраля глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Лори Робинсон заявил, что он обеспокоен потенциалом крылатых ракет, которые разрабатываются в России. По его словам, новое российское оружие может поражать цели « на гораздо больших расстояниях по сравнению с теми, что наблюдались ранее».

Теги: «Калибр» , крылатые ракеты , вооружение
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