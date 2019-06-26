Средний чек россиян на полет в Грузию вырос на треть

С 8 июля российским авиакомпаниям запретят летать в Грузию. Запрет коснется и грузинских компаний, совершающих рейсы в Россию. Поводом для этого стало ухудшение отношений на фоне инцидента с депутатом Госдумы в парламенте Грузии

Туристы на мосту Мира в Тбилиси (Фото: Zurab Kurtsikidze / EPA / ТАСС)

Авиаперелеты в города Грузии из России после введения запрета на полеты перевозчиков двух стран с 8 июля подорожали на треть. К такому выводу пришли в сервисе путешествий Tutu.ru. Результаты их исследования есть у РБК.

Эксперты компании проанализировали поисковые запросы из всех российских городов на авиабилеты в Грузию после 21 июня и выяснили, что минимальные цены прямых и пересадочных авиабилетов с 8 июля (плюс-минус семь дней) выросли на 34%. Средняя цена самого дешевого прямого перелета с 1 по 7 июля составила 7 тыс. руб., пересадочного — 9,5 тыс. руб.

За последние несколько дней с 21 июня, когда президент России Владимир Путин ввел запрет на полет авиакомпаний в Грузию, путешественники бронировали через сервис Tutu авиабилеты в Тбилиси с пересадкой только у двух компаний — Turkish Airlinews через Стамбул и AZAL через Баку. Также пользователи бронируют прямые рейсы «Грузинских авиалиний», которые пока еще не сняли с продажи.

Тем не менее не все туристы готовы лететь в Грузию с пересадкой, спрос на это направление падает, согласно предварительным оценкам, более чем в два раза.