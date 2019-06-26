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Протесты в Грузии ,  
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Средний чек россиян на полет в Грузию вырос на треть
С 8 июля российским авиакомпаниям запретят летать в Грузию. Запрет коснется и грузинских компаний, совершающих рейсы в Россию. Поводом для этого стало ухудшение отношений на фоне инцидента с депутатом Госдумы в парламенте Грузии
Туристы на мосту Мира в Тбилиси (Фото: Zurab Kurtsikidze / EPA / ТАСС)

Авиаперелеты в города Грузии из России после введения запрета на полеты перевозчиков двух стран с 8 июля подорожали на треть. К такому выводу пришли в сервисе путешествий Tutu.ru. Результаты их исследования есть у РБК.

Эксперты компании проанализировали поисковые запросы из всех российских городов на авиабилеты в Грузию после 21 июня и выяснили, что минимальные цены прямых и пересадочных авиабилетов с 8 июля (плюс-минус семь дней) выросли на 34%. Средняя цена самого дешевого прямого перелета с 1 по 7 июля составила 7 тыс. руб., пересадочного — 9,5 тыс. руб.

Фотогалерея 
Разгон митинга оппозиции в Тбилиси. Фоторепортаж

За последние несколько дней с 21 июня, когда президент России Владимир Путин ввел запрет на полет авиакомпаний в Грузию, путешественники бронировали через сервис Tutu авиабилеты в Тбилиси с пересадкой только у двух компаний — Turkish Airlinews через Стамбул и AZAL через Баку. Также пользователи бронируют прямые рейсы «Грузинских авиалиний», которые пока еще не сняли с продажи.

Тем не менее не все туристы готовы лететь в Грузию с пересадкой, спрос на это направление падает, согласно предварительным оценкам, более чем в два раза.

Политика
Протесты у парламента Грузии. Главное

На минувшей неделе, 20 июня, в Тбилиси прошла акция протеста. Ее спровоцировал инцидент, который в этот день произошел в парламенте Грузии, где депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия, которую он возглавляет, сел в кресло спикера. Депутаты оппозиционных грузинских партий возмутились этому поступку и покинули зал заседаний. Вечером к зданию парламента вышли митингующие, которые требовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и проведения в стране внеочередных выборов в парламент. Кобахидзе требование протестующих выполнил и на следующий день подал заявление об отставке.

Политика
Россия разорвала прямое авиасообщение с Грузией. Что важно знать

На фоне протестов в Тбилиси 21 июня президент Владимир Путин подписал указ, который запрещает с 8 июля российским авиакомпаниям летать в Грузию. На следующий день Минтранс сообщил о введении запрета на полеты и грузинских авиакомпаний в Россию с 8 июля.

Авторы: Анна Трунина, Ирина Парфентьева
Теги: Грузия, российские туристы, путешествия, туроператоры, Тбилиси, конфликт
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