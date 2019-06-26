В СПЧ предложили увеличить число расследующих пытки следователей

Глава СПЧ считает, что СК нужно больше сотрудников, занятых в расследовании дел о пытках и нарушениях со стороны правоохранителей. Сейчас ими зачастую занимаются следователи, работающие бок о бок с обвиняемыми, пояснил он

Михаил Федотов (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Подразделение Следственного комитета, занимающееся расследованиями пыток со стороны правоохранителей, нужно расширить новыми кадрами, заявил глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Михаил Федотов, передает «РИА Новости».

Расследовать такие дела должны специальные следователи, заявил Федотов и добавил, что сейчас этим часто занимаются сотрудники, работающие с полицейскими на местах преступлений.

«Они вчера с этим оперативником допрашивали убийцу, а сегодня он должен в отношении этого же оперативника проводить следственные действия, поскольку того обвиняют в подбросе наркотиков или в применении пыток. От такого следствия толку будет мало», — сказал Федотов.

Он добавил, что у СПЧ есть предложение внести в Уголовный кодекс отдельную статью «Пытки».