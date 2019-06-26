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В СПЧ предложили увеличить число расследующих пытки следователей
Глава СПЧ считает, что СК нужно больше сотрудников, занятых в расследовании дел о пытках и нарушениях со стороны правоохранителей. Сейчас ими зачастую занимаются следователи, работающие бок о бок с обвиняемыми, пояснил он
Михаил Федотов (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Подразделение Следственного комитета, занимающееся расследованиями пыток со стороны правоохранителей, нужно расширить новыми кадрами, заявил глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Михаил Федотов, передает «РИА Новости».

Расследовать такие дела должны специальные следователи, заявил Федотов и добавил, что сейчас этим часто занимаются сотрудники, работающие с полицейскими на местах преступлений.

«Они вчера с этим оперативником допрашивали убийцу, а сегодня он должен в отношении этого же оперативника проводить следственные действия, поскольку того обвиняют в подбросе наркотиков или в применении пыток. От такого следствия толку будет мало», — сказал Федотов.

Он добавил, что у СПЧ есть предложение внести в Уголовный кодекс отдельную статью «Пытки».

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СПЧ предложил данные изменения в законодательстве еще в 2018 году. Необходимость статьи о пытках в Уголовном кодексе совет обосновал приведением законодательства России в соответствие с Конвенцией ООН против пыток.

Против выступили ФСБ и МВД, ведомства посчитали данную меру избыточной. В ФСБ считают, что пытки можно квалифицировать по п. «д» ч. 2 ст. 117 УК (истязание с применением пытки) или по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия).

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ФСБ и МВД выступили против отдельной статьи о пытках в Уголовном кодексе

В апреле сенатор Людмила Нарусова раскрыла детали разрабатываемого законопроекта о пытках. Она отметила, что у ведомственных учреждений нет четких инструкций относительно понятия «Пытки», что дает «возможность твориться произволу». В законопроекте о пытках будет регламентирован порядок досмотра, рассмотрения жалоб, говорила она. «Также мы пропишем обязательную видеорегистрацию допроса, которую смогут увидеть адвокат и общественный совет при МВД», — сказала она.

Автор: Константин Нагаев
Теги: СПЧ, пытки, Следственный комитет
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