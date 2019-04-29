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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Во ФСИН заявили о возврате следователями в СИЗО «еле живых» арестантов
Бывает, что после допросов в правоохранительных органах заключенных возвращают в СИЗО «еле живыми», рассказал замглавы ФСИН. За прошедший год в пытках по отношению к заключенным обвиняли саму ФСИН
Валерий Максименко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко рассказал о том, что сотрудники ведомства неоднократно фиксировали серьезные травмы у арестантов, которые они получали в ходе следственных действий. При этом докладов о нарушениях, указал Максименко, от структур, занимавшихся следствием, не было совсем. Случалось, что «еле живых» арестантов после подобных происшествий принимать обратно в следственные изоляторы ФСИН отказывалась, настаивая, что пострадавших необходимо вести в больницы, заявил замглавы службы. Такими данными он поделился в интервью изданию Znak.com.

«Бывает и так, что, например, из СИЗО следователи забирают арестованного на какие-то следственные действия, он при этом живой и здоровый, а возвращают нам его потом еле живым», — добавил замдиректора ФСИН. Около 200 таких арестантов, указал он, служба исполнения наказаний только за последний год отказалась обратно принимать в СИЗО. «У арестованных были диагностированы различные травмы и ушибы. Мы требовали, чтобы арестованных таких везли в больницы, а не обратно в СИЗО», — указал Максименко.

Общество
«Новая газета» получила еще два видео издевательств в ярославской колонии

Валерий Максименко при этом заявил, что во ФСИН разбираются со случаями, когда насилие к заключенным применяют сотрудники колоний и изоляторов. «К примеру, мы провели проверку и увидели, что на одной из записей три сотрудника СИЗО ведут куда-то заключенного, а потом взяли и так отдубасили его!» — рассказал он. После этого, по словам Максименко, сотрудников наказали, а материалы о случившемся передали в следственные органы.

Оправданий для сотрудников ФСИН, которые бьют заключенных, быть не может, добавил он. «Я хочу особо подчеркнуть, что я категорически против применения физической силы», — добавил замглавы ФСИН.

В 2018 году Федеральная служба исполнения наказаний оказалась в центре нескольких крупных скандалов, связанных с насилием в отношении заключенных. В частности, большой резонанс получило дело о пытках заключенных сотрудниками ФСИН в нескольких российских колониях: в ярославской колонии № 1, где более десятка сотрудников исправительного учреждения принимали участие в избиении осужденного Евгения Макарова, и в колонии № 6 в Брянской области, где от удушения умер заключенный. 11 марта 2019 года «Новая газета» опубликовала еще два видео, свидетельствующих об издевательствах над заключенными в исправительной колонии № 1 в Ярославле.

Генеральный прокурор Юрий Чайка в докладе президенту Владимиру Путину отмечал, что 2018 год был «отмечен вопиющими случаями жестокого избиения сотрудниками ФСИН арестованных и осужденных».

Автор: Евгения Маляренко
Теги: ФСИН, СИЗО
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