Во ФСИН заявили о возврате следователями в СИЗО «еле живых» арестантов

Бывает, что после допросов в правоохранительных органах заключенных возвращают в СИЗО «еле живыми», рассказал замглавы ФСИН. За прошедший год в пытках по отношению к заключенным обвиняли саму ФСИН

Валерий Максименко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко рассказал о том, что сотрудники ведомства неоднократно фиксировали серьезные травмы у арестантов, которые они получали в ходе следственных действий. При этом докладов о нарушениях, указал Максименко, от структур, занимавшихся следствием, не было совсем. Случалось, что «еле живых» арестантов после подобных происшествий принимать обратно в следственные изоляторы ФСИН отказывалась, настаивая, что пострадавших необходимо вести в больницы, заявил замглавы службы. Такими данными он поделился в интервью изданию Znak.com.

«Бывает и так, что, например, из СИЗО следователи забирают арестованного на какие-то следственные действия, он при этом живой и здоровый, а возвращают нам его потом еле живым», — добавил замдиректора ФСИН. Около 200 таких арестантов, указал он, служба исполнения наказаний только за последний год отказалась обратно принимать в СИЗО. «У арестованных были диагностированы различные травмы и ушибы. Мы требовали, чтобы арестованных таких везли в больницы, а не обратно в СИЗО», — указал Максименко.

Валерий Максименко при этом заявил, что во ФСИН разбираются со случаями, когда насилие к заключенным применяют сотрудники колоний и изоляторов. «К примеру, мы провели проверку и увидели, что на одной из записей три сотрудника СИЗО ведут куда-то заключенного, а потом взяли и так отдубасили его!» — рассказал он. После этого, по словам Максименко, сотрудников наказали, а материалы о случившемся передали в следственные органы.

Оправданий для сотрудников ФСИН, которые бьют заключенных, быть не может, добавил он. «Я хочу особо подчеркнуть, что я категорически против применения физической силы», — добавил замглавы ФСИН.