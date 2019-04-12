Нарусова сообщила детали законопроекта о включении в УК статьи о пытках

Нарусова сообщила детали законопроекта о включении в УК статьи о пытках

Сенатор Людмила Нарусова рассказала о законопроекте о пытках, подготовкой которого она занимается, сообщает «Фонтанка».

«В имеющихся в Уголовном кодексе двух статьях упоминаются пытки. Но в них абсолютно нет определения, что это такое», — пояснила она. По ее словам, у ведомственных учреждений нет четких инструкций относительно этого понятия, и это «дает возможность твориться произволу».

«Я регламентирую порядок [проведения допроса]. Должны быть предоставлены время для отдыха, перерыв, вода, медикаменты. Также будет прописан порядок рассмотрения жалоб на пытки», — пояснила она. По ее словам, в законопроекте будет прописано, что эксперты должны быть независимыми и квалифицированными и опрашивать пострадавших вместе с врачами.

«Также мы пропишем обязательную видеорегистрацию допроса, которую смогут увидеть адвокат и общественный совет при МВД. И еще срок хранения этих записей», — уточнила сенатор. Нарусова добавила, что до конца весенней сессии документ будет внесен в Госдуму.