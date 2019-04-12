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Норникель ₽16 872,56 (+16,81%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,27%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Нарусова сообщила детали законопроекта о включении в УК статьи о пытках

Сенатор Людмила Нарусова рассказала о законопроекте о пытках, подготовкой которого она занимается, сообщает «Фонтанка».

«В имеющихся в Уголовном кодексе двух статьях упоминаются пытки. Но в них абсолютно нет определения, что это такое», — пояснила она. По ее словам, у ведомственных учреждений нет четких инструкций относительно этого понятия, и это «дает возможность твориться произволу».

«Я регламентирую порядок [проведения допроса]. Должны быть предоставлены время для отдыха, перерыв, вода, медикаменты. Также будет прописан порядок рассмотрения жалоб на пытки», — пояснила она. По ее словам, в законопроекте будет прописано, что эксперты должны быть независимыми и квалифицированными и опрашивать пострадавших вместе с врачами.

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«Также мы пропишем обязательную видеорегистрацию допроса, которую смогут увидеть адвокат и общественный совет при МВД. И еще срок хранения этих записей», — уточнила сенатор. Нарусова добавила, что до конца весенней сессии документ будет внесен в Госдуму.

В 2018 году с инициативой внесения в УК статьи о пытках выступил Совет по правам человека. Свое предложение совет обосновал приведением уголовного законодательства России в соответствие с Конвенцией ООН против пыток. Однако ФСБ и МВД выступили против введения нового состава преступления в Уголовный кодекс, назвав эту меру избыточной. По мнению ФСБ, пытки можно квалифицировать по п. «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание с применением пытки) или по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). В МВД также привели в пример ст. 286 и ч. 2 ст. 302 УК РФ (принуждение подозреваемого к даче заключения или показаний путем применения угроз, шантажа или иных незаконных действий).


 

Теги: Совфед, Людмила Нарусова, пытки
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