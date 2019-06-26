«Мемориал» ответил на сравнение военных потерь с жертвой за безбожие

Председатель правления международного историко-просветительского общества «Мемориал» Ян Рачинский в разговоре с РБК прокомментировал заявление митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна о том, что некрещеные бойцы Красной армии, погибшие во время Великой Отечественной войны, стали жертвами, «принесенными за безбожие».

«Комментировать высказывания, похожие на бред — довольно неблагодарное дело. Я не знаю, откуда черпает эту информацию автор этих слов и что на него снизошло, но это определенно не коррелирует ни с какими объективными данными», — сказал Рачинский. Он отметил, что среди погибших были не только православные, но и мусульмане, и иудеи, и едва ли не больше, чем всех их вместе взятых, было атеистов.

По его словам, подобная позиция довольно далека от христианской. «Считать, что огромное число людей оказались убиты просто за то, что они не крещеные, причем это не по их выбору, а по обстоятельствам времени — это не очень похоже на проповедь любви к ближнему», — заключил Рачинский.

22 июня, выступая на вечере памяти, митрополит Иоанн сказал, что в первые месяцы Великой Отечественной войны погибли 3/5 бойцов Красной армии, которые родились в «безбожное время» и были некрещеными. «Это была жертва несоизмеримая. Это была жертва, которая была принесена за безбожие», — заявил он.