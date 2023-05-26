МВД возобновит прием заявлений на загранпаспорта нового образца

Вновь принимать заявления на загранпаспорта нового образца начнут со следующего месяца. Прием приостанавливали в феврале на фоне кратного роста заявок и необходимости в связи с этим нарастить производство чипов

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В России с 1 июня вновь начнут принимать заявления на загранпаспорта нового образца с электронным носителем, сообщает «МВД Медиа».

Заявление можно подать в территориальный орган МВД, через МФЦ либо направить в электронной форме через портал госуслуг.

Прием заявлений на загранпаспорта нового образца с электронным носителем, которые действуют десять лет, в России приостановили в начале февраля. В «Гознаке» пояснили, что спрос на такие паспорта вырос, в связи с чем существенно выросла и потребность в микросхемах, которые встраиваются в документ. В нем добавили, что производитель чипов — АО «Микрон» — «перенастраивает оборудование и оптимизирует технологию». На самом предприятии подтвердили эту информацию, отметив, что на фоне кратно выросшего количества заказчиков и объемов самих заказов им пришлось скорректировать графики производства и поставок электронных компонентов.

На фоне этой ситуации в МВД предложили россиянам оформлять обычные паспорта со сроком действия пять лет. То же отметили и в Кремле. «Наверняка какие-то там просто технические проблемы с чипами или еще что-то. Будьте проще, используйте обычные паспорта», — сказал тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В марте в «Микроне» сообщали, что для того, чтобы возобновить поставки чипов для загранпаспортов, завод работает в усиленном режиме, круглосуточно.