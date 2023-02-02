Песков посоветовал «быть проще» в ответ на вопрос о загранпаспортах

Выдача биометрических загранпаспортов приостановлена со 2 февраля, это связано с недостатком используемых в них микросхем на фоне роста числа заказов. Пока можно оформить только пятилетний загранпаспорт старого образца

Дмитрий Песков (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Приостановка выдачи десятилетних загранпаспортов связана с техническими проблемами и не говорит об ограничениях на выезд, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Наверняка какие-то там просто технические проблемы с чипами или еще что-то. Будьте проще, используйте обычные паспорта», — приводит его слова ТАСС.

2 февраля портал «Госуслуги» сообщил, что прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем, действующих десять лет, временно приостановлен. Паспорт старого образца не содержит биометрической информации и действует в течение пяти лет, услуга по его оформлению доступна.

В Гознаке пояснили, что происходящее связано с оптимизацией производства микросхем, использующихся в таких паспортах. Дефицит микросхем возник на фоне повышенного объема заявок на оформление загранпаспортов с десятилетним сроком действия, в которые встраиваются чипы с биометрией, пояснили в Гознаке.

Выпуском чипов занимается АО «Микрон». Предприятие подтвердило, что столкнулось с необходимостью скорректировать графики производства и поставок электронных компонентов из-за роста числа заказчиков и объемов заказов.