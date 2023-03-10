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Общество ,  
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«Микрон» заявил об усиленной работе над поставками чипов загранпаспортов

Производитель сообщил о «круглосуточной» работе над поставками чипов для загранпаспортов
Производство микросхем для загранпаспортов
Производство микросхем для загранпаспортов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Завод «Микрон» по производству микросхем работает круглосуточно над возобновлением поставок чипов для загранпаспортов нового образца, сообщили ТАСС в пресс-службе АО «Микрон».

«Рост спроса требует постоянного развития производства и перенастройки техпроцессов. Производство и поставки чипов для загранпаспортов идут по графику, завод работает круглосуточно, в усиленном режиме», — сообщили в компании.

АО «Микрон» — российский производитель чипов для ID-документов и платежных систем, поставщик пластиковых RFID-карт.

Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем, действующих десять лет, в России приостановили 2 февраля. Госзнак объяснил такое решение повышенным объемом заявок и ростом спроса на встраиваемые в документы микросхемы. В организации сообщили, что АО «Микрон» перенастраивает оборудование и оптимизирует производство, и пообещали восстановить «ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов» в течение месяца. В Минпромторге отметили, что производство чипов для электронных загранпаспортов не приостанавливалось.

10 марта телеграм-канал со ссылкой на источник сообщил, что «Госзнак» возобновил выпуск загранпаспортов нового образца в обычном режиме. Предприятие эти сведения опровергло и уточнило, что пока продолжает обрабатывать ранее полученные заявки.

Теги
«Микрон» загранпаспорт чипы
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