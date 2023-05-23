Дума приняла закон, в котором уточнили причины изъятия загранпаспортов

Дума приняла закон, согласно которому загранпаспорт необходимо будет сдать гражданам, которым закрыт выезд из страны, включая бывших сотрудников ФСБ и призванных на военную службу

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Граждане, которым ограничен выезд за пределы страны, а также призванные на военную или альтернативную службу будут обязаны сдать загранпаспорта в выдавшее документ ведомство. Такое положение содержится в принятом Госдумой законе.

Паспорт подлежит передаче в течение пяти рабочих дней со дня информирования гражданина решения об ограничении права на выезд. Находиться на хранении документ будет, как говорится в законе, «до истечения срока этого временного ограничения либо истечения срока его действия». Эта же схема будет распространяться на паспорта бывших сотрудников ФСБ.

Паспорт, чей владелец сменил гражданство, пол, фамилию, имя, отчество, сведения о дате и месте рождения, будет считаться недействительным вместе с истечением срока действия документа.

«Закон предполагает ведение общефедерального учета — банка данных не только выданных, но и недействительных паспортов. Недействительные паспорта будут подлежать изъятию, которое может быть оспорено», — сообщила пресс-служба парламента.

В августе 2022 года социологи фонда «Общественное мнение» (ФОМ) выяснили, что больше половины россиян (69%) никогда не ездили отдыхать за границу. При этом только 2% респондентов сообщили, что были за рубежом меньше года назад, 6% — до трех лет назад. Также опрос показал, что около 30% опрошенных никогда не выезжали на отдых даже за пределы родного региона, 17% — посещали другие регионы десять и более лет назад.

Сентябрьский опрос ВЦИОМ показал, что на тот момент загранпаспорта были у 29% россиян, а шенгенская виза — только у 2%. Те, у кого загранпаспорт есть, — это в основном люди в возрасте 35–44 лет (39%), с высшим или неоконченным высшим образованием (45%), финансово обеспеченные (37%), а также жители Москвы и Петербурга (52%).

Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем, действующих десять лет, в России приостановили в начале февраля этого года. «Госзнак» объяснил такое решение повышенным объемом заявок и ростом спроса на встраиваемые в документы микросхемы.