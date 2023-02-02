МВД предложило оформлять обычные загранпаспорта вместо биометрических

Тем россиянам, которые хотят срочно оформить загранпаспорт, МВД предложило не ждать возобновления выдачи биометрических документов, а оформить обычный, со сроком действия пять лет

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Для срочной поездки за рубеж россияне, которые подали заявление на получение биометрического заграничного паспорта, могут заказать изготовление обычного документа, сообщает пресс-служба МВД России.

«При наличии поданного заявления для оформления заграничного паспорта с электронным носителем информации и необходимости срочного выезда за пределы территории России в кратчайшие сроки оформляется заграничный паспорт со сроком действия пять лет», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Уплаченная государственная пошлина за выдачу биометрического паспорта будет возвращена заявителю.

Волк подтвердила, что с 2 февраля 2023 года выдача биометрических загранпаспортов приостановлена «по техническим причинам, не зависящим от МВД».

Паспорта для тех, кто уже подал заявление, будут оформлены и выданы «по мере готовности».

Ранее «Гознак» сообщил, что приостановил изготовление загранпаспортов нового образца из-за проблем с микросхемами.



«В последние месяцы на «Гознак» поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта», — сообщила пресс-служба предприятия. На предприятии уточнили, что производитель микросхем компания «Микрон» перенастраивает оборудование и оптимизирует технологические процессы, чтобы в будущем справляться с повышенным спросом на микросхемы для загранпаспорта нового образца.



Представитель «Микрона» сообщил РБК, что предприятие действительно столкнулось с необходимостью скорректировать графики производства и поставок электронных компонентов при кратно выросшем количестве заказчиков и объемов самих заказов. «Сейчас работаем в усиленном режиме, перенастраиваем техпроцесс под расширение спроса и ввод новых российских материалов, с начала года уже отгрузили более ста тысяч чипов», — сказал он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал россиянам «быть проще» и пользоваться загранпаспортами старого образца.

«Наверняка какие-то там просто технические проблемы с чипами или еще что-то. Будьте проще, используйте обычные паспорта», — сказал он.



2 февраля портал «Госуслуги» сообщил, что прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем, действующих десять лет, временно приостановлен. Паспорт старого образца не содержит биометрической информации и действует в течение пяти лет, услуга по его оформлению по-прежнему доступна.

