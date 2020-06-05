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Пандемия коронавируса ,  
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Возвращение к «новой нормальности»: как Европа смягчает ограничения

Европейские страны начали ослаблять ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Во Франции разрешили прогулки, а в Риме начали открывать музеи. Подробнее — в обзоре РБК
Фото: Ettore Ferrari / EPA / ТАСС
Фото: Ettore Ferrari / EPA / ТАСС

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала снимать введенные ограничения, опираясь на эпидемиологическую ситуацию в стране, причем в несколько этапов. Хотя часть из них — разрешение на прогулки и занятия спортом на воздухе, открытие непродуктовых магазинов — совпадает, некоторые страны пошли по собственному пути.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Великобритания

Количество заболевших (по данным на 5 июня): 283 тыс. человек

Великобритания начала снимать ограничения позже других стран Европы, только 13 мая. Против спешной отмены высказывался министр иностранных дел Доминик Рааб, который на время болезни премьер-министра Бориса Джонсона был исполняющим обязанности главы правительства. В итоге 11 мая власти опубликовали план, который предполагает поэтапное снятие ограничений.

  • С 13 мая на работу вышли те, кто не может работать удаленно.
  • C 13 мая разрешены прогулки с соблюдением социальной дистанции не более одного раза в день.
  • Не рекомендуется пользоваться общественным транспортом, ношение масок в общественных местах обязательно.
  • Второй этап снятия прошел 1 июня. Он включает в себя открытие школ и детских садов, магазинов, не торгующих товарами первой необходимости, возобновление культурных и спортивных мероприятий (без зрителей и с видеотрансляцией).
  • Третий этап начнется 4 июля. Будут открыты кафе, рестораны, пабы, салоны красоты и кинотеатры.

Испания

Количество заболевших (по данным на 5 июня): 240,6 тыс. человек

Ограничения начали снимать еще 13 апреля — была разрешена работа промышленных и строительных компаний. 26 апреля детям до 14 лет позволили гулять на улице в течение часа в сопровождении одного взрослого. Премьер страны Педро Санчес объявил, что возвращение «к новой нормальности» будет проходить в четыре этапа в течение восьми недель. В зависимости от региона послабления разные, например Мадрид и Барселона по-прежнему остаются на жестком карантине. Ношение масок и соблюдение социальной дистанции остается обязательным.

  • Первый этап снятия начался в мае. Взрослым разрешили выходить на прогулку и заниматься спортом на улице. В Барселоне делать это тоже можно, но в строго определенные часы в зависимости от возраста и семейного положения. 4 мая открылись церкви, парикмахерские и стоматологии, оптики, но работают они по предварительной записи. Также при соблюдении ограничений было разрешено открыть бары и рестораны.
  • С 11 мая 28 провинций из 50 перешли ко второму этапу: было разрешено собираться в группы до десяти человек (дома или в ресторанах, где есть открытые веранды), ходить в церковь. Отменен прием по предварительной записи в парикмахерских, открыты магазины площадью до 400 кв. м. Также было разрешено проводить культурные мероприятия при условии, что залы и музеи будут заполнены только на треть максимальной вместимости.

Индекс уровня ограничений из-за Covid-19 в мире
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Источник: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government
Данные по миру i

  • Третий и четвертый этапы начнутся позже. Они включают в себя возобновление работы ресторанов внутри помещений с соблюдением социальной дистанции между гостями. Будут открыты детские сады (детей туда примут, если оба родителя должны выйти на работу), торговые центры и кинотеатры, населению разрешат охотиться и заниматься спортивной рыбалкой. Четвертый этап предполагает открытие пляжей не только для бега, но и для пассивного отдыха, возобновление сезона корриды (обычно он открывается в апреле).
  • С 15 мая был введен обязательный двухнедельный карантин для всех прибывших в страну. В июле и эта мера будет отменена. Перемещение между регионами пока запрещено. 22 июня Испания планирует открыть границы с Францией и Португалией.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

Италия

Количество заболевших (по данным на 5 июня): 234 тыс. человек

В Италии, где число новых случаев заболевания существенно снизилось только в апреле, снятие ограничений в первую очередь коснулось книжных магазинов и химчисток, а также магазинов детской одежды и канцелярских товаров.

  • С 4 мая были разрешены прогулки, семейные собрания и похороны численностью не более 15 человек, возобновили работу заводы и фабрики, а также строительные компании.
  • С 18 мая начали открываться музеи и библиотеки, а спортивным командам разрешили возобновить тренировки.
  • Парикмахерские, бары и рестораны открылись 1 июня, с соблюдением требований санитарной обработки и социальной дистанции.
  • Школы останутся закрытыми до сентября. Передвижение между регионами по-прежнему запрещено. Также под замком остались церкви.
  • С 4 июня Италия начала принимать туристов из других европейских стран, без двухнедельного карантина для прибывших.

Как в Европе постепенно смягчают карантин. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Франция

Количество заболевших (по данным на 5 июня): 189,6 тыс. человек

Франция отменила пропуска только 11 мая. Тогда же были сняты ограничения на занятия спортом и прогулки.

  • Возобновили работу непродовольственные магазины, рестораны и бары остаются закрытыми.
  • Так как людям разрешено вернуться на работу в офисы, работодателям рекомендовали сдвинуть рабочие часы, чтобы избежать скопления людей в часы пик. Соблюдение строгих мер гигиены и социальной дистанции обязательно.
  • Ездить в другие провинции и регионы можно, но в радиусе 100 км от места проживания.
  • 2 июня в стране началась вторая фаза снятия ограничений. Она предполагает открытие кафе и ресторанов (в зеленой зоне, на территориях, где число заражений незначительно), открылись парки.

Другие страны

  • 20 апреля Германия открыла магазины (площадью до 800 кв. м), книжные, точки по продаже велосипедов и автосалоны. Парикмахерские и школы открылись 4 мая. Фестиваль «Октоберфест», который ежегодно проходит в Мюнхене, отменен впервые со Второй мировой войны. 15 июня в стране планируют разрешить посещение других европейских стран, за исключением Великобритании.
  • Чехия с 24 апреля разрешила выезжать за границу при наличии отрицательного теста на коронавирус или прохождения двухнедельного карантина. Также работают магазины (до 2500 кв. м), парикмахерские, фитнес-центры и библиотеки, разрешено собираться компаниям до десяти человек. Рестораны, отели и театры могут начали работу с 25 мая. Ношение масок будет обязательным минимум до конца июня.
  • В Австрии магазины и парки открылись еще 14 апреля. С 15 мая возобновили работу рестораны и отели, а в школах возобновлены занятия.
  • Швейцария начала снимать ограничения поэтапно, спустя месяц после введения карантина. С 27 апреля начали работать парикмахерские, хозяйственные и цветочные магазины, салоны красоты, ведут прием стоматологи и физиотерапевты. С 8 июня планируется открыть средние школы и вузы, а также библиотеки, зоопарки и музеи. 15 июня в стране планируют разрешить посещение других европейских стран.
Автор: Юлия Сапронова
Теги: коронавирус, Великобритания, Испания
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