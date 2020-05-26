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Врачи попросили у Путина ввести мораторий на уголовные дела против них

Специалисты попросили президента до конца пандемии коронавируса освободить врачей от уголовной ответственности, если их действия попадают под статьи о смерти или о вреде здоровью по неосторожности
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images

Врачи и юристы написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили ввести мораторий на уголовное преследование медиков, чьи действия попадают под несколько статей Уголовного кодекса и приходятся на период с 21 марта 2020 года до конца пандемии коронавируса.

Речь идет о статьях, которые предусматривают наказание за смерть человека (ст. 109) по неосторожности и причинение тяжкого вреда здоровью по той же причине (ст. 118), неоказание помощи больному (ст. 124), нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236). Кроме того, в письме говорится, что на время пандемии нужно приостановить уголовные наказания за превышение должностных полномочий (ст. 286), а также за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238).

Среди авторов письма — президент Национальной ассоциации заслуженных врачей России Виктор Егоров, глава компании «Факультет медицинского права» Полина Габай, вице-президент «Международного комитета защиты прав человека» Иван Мельников, другие правозащитники и медицинские работники.

Они просят Путина поручить чиновникам разработать соответствующие нормативно-правовые акты, методические материалы, которые можно принять в «кратчайшие сроки для ликвидации быстро нарастающей социальной напряженности». Помимо этого, в законодательство нужно внести запрет арестов медиков и должностных лиц в этой сфере на время пандемии.

Врачи и другие сотрудники здравоохранения ежедневно принимают «сотни тысяч не только медицинских, но и правовых решений», каждое из которых можно оспорить, отмечают авторы письма. На них также давит правовая неопределенность, в частности, меняющиеся рекомендации Минздрава по диагностике и лечению пациентов с COVID-19 при действующих базовых нормах. «Несоответствие действий медицинского персонала действующим на момент оказания медицинской помощи рекомендациям и правилам станет источником большого количества претензий», — поясняют авторы письма.

Один из них, адвокат и кандидат юридических наук Анатолий Клейменов рассказал РБК, что в таких рекомендациях есть «очень спорные решения». Они, например, допускают фактическое использование препаратов, предназначенных для лечения заболеваний, совершенно не связанных с лечением COVID-19, поясняет Клейменов. Адвокат считает, что государство должно обеспечить медикам «иммунитет от уголовного преследования» на весь период борьбы с пандемией. «Врачи не должны стоять перед выбором следовать ли им требованиям профессиональной клятвы или лечить пациентов с оглядкой на Уголовный кодекс», — заключил Клейменов.

Кроме того, медицинским сотрудникам угрожает высокий риск заражения и смерти, они сталкиваются с запредельными физическими нагрузками, несоблюдением режима труда и отдыха, недостатком средств индивидуальной защиты, неадекватной оплатой труда, длительной семьей и близкими и прочими трудностями, говорится в письме.

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При бездействии в сложившейся ситуации Россия не только не выполнит программу нацпроекта «Здравоохранение», но и «понесет существенные и невосполнимые потери как человеческие, так и экономические», — считают авторы письма.

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Ранее Минздрав впервые назвал количество медиков, умерших в результате заражения коронавирусом. В его списке указывался 101 человек. На прошлой неделе «Медиазона», ссылаясь на проект «Список памяти», сообщала, что в России умерли из-за коронавируса умерли не менее 186 медицинских работников.

В апреле прошлого года Следственный комитет вместе с Национальной медицинской палатой разработал изменения в Уголовном кодексе, которые освобождают врачей от лишения свободы за осложнения, возникшие в ходе лечения.

Автор: Гаяна Демурина
При участии: Павел Казарновский
Теги: коронавирус, врачи
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