Врачи попросили у Путина ввести мораторий на уголовные дела против них

Специалисты попросили президента до конца пандемии коронавируса освободить врачей от уголовной ответственности, если их действия попадают под статьи о смерти или о вреде здоровью по неосторожности

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Врачи и юристы написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили ввести мораторий на уголовное преследование медиков, чьи действия попадают под несколько статей Уголовного кодекса и приходятся на период с 21 марта 2020 года до конца пандемии коронавируса.

Речь идет о статьях, которые предусматривают наказание за смерть человека (ст. 109) по неосторожности и причинение тяжкого вреда здоровью по той же причине (ст. 118), неоказание помощи больному (ст. 124), нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236). Кроме того, в письме говорится, что на время пандемии нужно приостановить уголовные наказания за превышение должностных полномочий (ст. 286), а также за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238).

Среди авторов письма — президент Национальной ассоциации заслуженных врачей России Виктор Егоров, глава компании «Факультет медицинского права» Полина Габай, вице-президент «Международного комитета защиты прав человека» Иван Мельников, другие правозащитники и медицинские работники.

Они просят Путина поручить чиновникам разработать соответствующие нормативно-правовые акты, методические материалы, которые можно принять в «кратчайшие сроки для ликвидации быстро нарастающей социальной напряженности». Помимо этого, в законодательство нужно внести запрет арестов медиков и должностных лиц в этой сфере на время пандемии.

Врачи и другие сотрудники здравоохранения ежедневно принимают «сотни тысяч не только медицинских, но и правовых решений», каждое из которых можно оспорить, отмечают авторы письма. На них также давит правовая неопределенность, в частности, меняющиеся рекомендации Минздрава по диагностике и лечению пациентов с COVID-19 при действующих базовых нормах. «Несоответствие действий медицинского персонала действующим на момент оказания медицинской помощи рекомендациям и правилам станет источником большого количества претензий», — поясняют авторы письма.