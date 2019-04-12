СК согласился не сажать врачей в тюрьму за ошибки

СК согласился не сажать врачей в тюрьму за ошибки

За врачебные ошибки врачей не нужно лишать свободы. К такой договоренности по итогам нескольких месяцев работы пришли Следственный комитет и Национальная медицинская палата

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Совместная группа Следственного комитета России и Национальной медицинской палаты разработала изменения в статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для врачей за осложнения, возникшие при лечении больных, сообщает СК.

Наказание за неумышленное преступление по новому проекту статьи 124.1 УК РФ (сейчас неоказание помощи больному) не должно быть связано с лишением врачей свободы, заключила группа.

«В связи с позицией Национальной медицинской палаты о том, что «за неумышленные осложнения врач не должен сидеть в тюрьме», рабочей группой проработан вопрос о введении альтернативных лишению свободы мер наказания медицинских работников за неумышленные преступления в проекте статьи 124.1 УК РФ», — говорится в сообщении СК.

Помимо этого, указывает ведомство, члены рабочей группы выразили мнение, что не следует использовать при расследовании происшествий, связанных с оказанием медицинской помощи, термина «ятрогения», который подразумевает ухудшение состояния здоровья человека в результате действий врача.

В Национальной медицинской палате РБК подтвердили, что пришли к соглашению с СК по этому вопросу.