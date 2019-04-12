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СК согласился не сажать врачей в тюрьму за ошибки
За врачебные ошибки врачей не нужно лишать свободы. К такой договоренности по итогам нескольких месяцев работы пришли Следственный комитет и Национальная медицинская палата
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Совместная группа Следственного комитета России и Национальной медицинской палаты разработала изменения в статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для врачей за осложнения, возникшие при лечении больных, сообщает СК.

Наказание за неумышленное преступление по новому проекту статьи 124.1 УК РФ (сейчас неоказание помощи больному) не должно быть связано с лишением врачей свободы, заключила группа.

«В связи с позицией Национальной медицинской палаты о том, что «за неумышленные осложнения врач не должен сидеть в тюрьме», рабочей группой проработан вопрос о введении альтернативных лишению свободы мер наказания медицинских работников за неумышленные преступления в проекте статьи 124.1 УК РФ», — говорится в сообщении СК.

Помимо этого, указывает ведомство, члены рабочей группы выразили мнение, что не следует использовать при расследовании происшествий, связанных с оказанием медицинской помощи, термина «ятрогения», который подразумевает ухудшение состояния здоровья человека в результате действий врача.

В Национальной медицинской палате РБК подтвердили, что пришли к соглашению с СК по этому вопросу.

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Спорная статья

Следственный комитет и Национальная медицинская палата ведут совместную работу над изменениями законов об ответственности врачей после громкого дела врача-гематолога Елены Мисюриной.

В 2017 году ее признали виновной в смерти пациента после процедуры забора костного мозга, однако затем приговор отменили и дело отправили на доследование. Дело не закрыто до сих пор.

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Ранее Следственный комитет представил первый проект статьи 121.1, который предполагал уголовную ответственность за «ненадлежащее оказание медицинской помощи или услуги» и тюремное заключение на срок от двух до семи лет, если врачебная ошибка привела к смерти пациента или «плода человека».

Это предложение СК встретило сопротивление со стороны медицинского сообщества.

В проекте статьи не было указано, какие именно нарушения профессиональных обязанностей врача будут трактоваться как причина нанесения тяжкого вреда здоровью или смерти пациента, а в таком виде ее формулировка оставляет возможности для очень широкого трактования, говорил РБК президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. ​По его словам, употребление понятия «плод человека» в контексте этой статье также привел бы к уходу из профессии всех врачей-акушеров.

Дело Мисюриной

Дискуссия о необходимости изменить статьи об уголовной ответственности за ятрогенные преступления обострилась после резонансного дела ​врача-гематолога Елены Мисюриной.

В 2013 году она провела забор костного мозга у пациента с несколькими сложными диагнозами, в том числе с онкологическим. Вскоре после процедуры пациент скончался. По версии следствия, причиной смерти стала врачебная ошибка: Мисюрина якобы могла проколоть сосуд иглой и вызвать у пациента внутреннее кровотечение.

В январе 2018 года Мисюрину приговорили к двум годам колонии: суд признал ее виновной во врачебной ошибке, повлекшей смерть пациента. Приговор суда вызвал резкую критику со стороны медиков и широкую общественную дискуссию. В апреле 2018 года Мосгорсуд отменил приговор Мисюриной, дело было возвращено в прокуратуру.

Дополнительное расследование дела поручили вести следственному управлению ЮЗАО столичного главка Следственного комитета России.

Авторы: Наталья Демченко, Полина Звездина
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