СК Петербурга начал проверку из-за смерти девушки после неприезда скорой

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Санкт-Петербурге следователи начали проверку по факту обнаружения тела 30-летней женщины в квартире одного из домов на Кондратьевском проспекте. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК по городу.

Проводятся следственные действия для установления обстоятельств случившегося, в том числе причин смерти.

Умершую обнаружили 18 апреля, однако об инциденте стало известно только в мае. «Фонтанка» сообщила, что Мария Симонова почувствовала себя плохо и вызвала скорую, однако ей ответили, что отправить на ее адрес машину не могут, так как «больницы принимают только больных с коронавирусной инфекцией». Позже девушка также обращалась в скорую, однако ей заявили, что не могут помочь «в связи с отсутствием мест в больницах города». 17 апреля она перестала отвечать на звонки родителей, а когда ее квартиру вскрыли, она была уже мертва.

По данным издания, всего от жительницы дома на Кондратьевском проспекте было зафиксировано четыре звонка. Ее обращения переводились на отделение скорой помощи поликлиники № 54 Калининского района. В администрации района «Фонтанке» сообщили, что 15–30 апреля проблем с вызовом бригад зафиксировано не было.