Пользователям «Социального мониторинга» в Москве выписали 54 тыс. штрафов

Пользователям приложения «Социальный мониторинг», с помощью которого ведется контроль передвижения больных коронавирусом пациентов, с момента запуска системы выписали 54 тыс. штрафов более чем на 216 млн руб. Об этом сообщил «Ведомостям» руководитель Главного контрольного управления Евгений Данчиков.

По его словам, штрафы выписали примерно 30% пользователем приложения. Представитель мэрии отметил, что некоторые из них получили по 2-3 штрафа.

Как отметил руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко, в общей сложности в базе зарегистрировано более 60 тыс. пользователей. По его словам, основная задача приложения заключается в контроле соблюдения пациентами с COVID-19 и ОРВИ режима самоизоляции, а также контактировавших с ними людьми.

Лысенко добавил, что в соответствии со статистикой, ежедневно тысячи пациентов или контактировавших с ними людьми пытаются оформить цифровой пропуск, чтобы передвигаться по городу.

«Каждый из них за непродолжительное время может заразить несколько человек», — пояснил руководитель ДИТ.

Столичные власти запустили приложение «Социальный мониторинг» 3 апреля. При установке приложения необходимо подтвердить номер телефона, дать доступ к геолокации и сделать фото. Затем приложение будет автоматически отслеживать местонахождение пользователя. В период болезни приложение присылает пользователю уведомление с требованием сделать селфи на фоне домашнего интерьера.

Лысенко признал, что сервис разрабатывался в сжатые сроки, поэтому в его работе возможны недочеты. Однако, по его словам, недочеты устраняются. Он отметил, что приложение вызвало множество нареканий. Главная претензия заключается в начислении штрафов в размере 4 тыс. руб. за нарушение режима самоизоляции. В частности, пациентов штрафуют либо за не отправленное в течение часа селфи, либо в том случае, если геолокация показывает, что больной якобы вышел на улицу.

В течение всего периода приложение отправляет пользователю уведомления с требованием сделать селфи на фоне домашнего интерьера. Если человек в течение 24 часов после подписания документов не зарегистрировался в приложении, в течение часа не отозвался на запрос об идентификации или отклонился от адреса, по которому соблюдает самоизоляцию, то сообщение о нарушении поступает в Главное контрольное управление Москвы. Если человек отказывается скачать приложение, то первые три дня ему приходят СМС-напоминания, после чего начисляется первый штраф.