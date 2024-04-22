Шестерых фигурантов дела об убийстве москвича из-за парковки арестовали

Шахин Аббасов (Фото: moscowproc / Telegram)

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу всем шестерым обвиняемым по делу об убийстве москвича из-за спора о парковке в московском районе Люблино. Об этом сообщила прокуратура Москвы в своем телеграм-канале.

Так, в СИЗО отправили главного обвиняемого по делу — 21-летнего гражданина Азербайджана Шахина Аббасова. Он возражал против заключения под стражу и просил избрать домашний арест, обещая, что скрываться не будет. Суд также арестовал брата Шахина Аббасова Шохрата Аббасова.

Убийство произошло 17 апреля. По версии следствия, Шахин Аббасов припарковал свой автомобиль на тротуаре возле подъезда дома в Москве, а местный житель Кирилл Ковалев сделал ему замечание. Аббасов позвонил своим родственникам, они подъехали к дому и решили убить москвича.

Как следует из материалов дела, Шахин Аббасов и его брат Шохрат нанесли Ковалеву «множественные удары в область жизненно важных органов». При этом Шахин несколько раз ударил Ковалева ножом, а Шахрат в то же время продолжал его избивать. Затем Аббасовы скрылись на заранее приготовленных родственниками автомобилях. Ковалев позже умер в больнице.

По данным следствия, машины братьям предоставили их отец Низами Аббасов, дядя Бахтияр Аббасов, двоюродный брат Исахан Аббасов (сын Бахтияра Аббасова), а также знакомый Нахид Гусейнов. Всех их также арестовали. Всем шести фигурантам вменяют убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений (пункты «ж» и «и» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса). В суде следователь заявила, что в деле есть седьмой подозреваемый, он находится в розыске.