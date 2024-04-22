 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Шестерых фигурантов дела об убийстве москвича из-за парковки арестовали

Суд арестовал шестерых фигурантов дела об убийстве москвича из-за парковки
Шахин Аббасов
Шахин Аббасов (Фото: moscowproc / Telegram)

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу всем шестерым обвиняемым по делу об убийстве москвича из-за спора о парковке в московском районе Люблино. Об этом сообщила прокуратура Москвы в своем телеграм-канале.

Так, в СИЗО отправили главного обвиняемого по делу — 21-летнего гражданина Азербайджана Шахина Аббасова. Он возражал против заключения под стражу и просил избрать домашний арест, обещая, что скрываться не будет. Суд также арестовал брата Шахина Аббасова Шохрата Аббасова.

Убийство произошло 17 апреля. По версии следствия, Шахин Аббасов припарковал свой автомобиль на тротуаре возле подъезда дома в Москве, а местный житель Кирилл Ковалев сделал ему замечание. Аббасов позвонил своим родственникам, они подъехали к дому и решили убить москвича.

Подозреваемый в убийстве из-за парковки заявил, что «так получилось»
Общество
Шахин Аббасов

Как следует из материалов дела, Шахин Аббасов и его брат Шохрат нанесли Ковалеву «множественные удары в область жизненно важных органов». При этом Шахин несколько раз ударил Ковалева ножом, а Шахрат в то же время продолжал его избивать. Затем Аббасовы скрылись на заранее приготовленных родственниками автомобилях. Ковалев позже умер в больнице.

По данным следствия, машины братьям предоставили их отец Низами Аббасов, дядя Бахтияр Аббасов, двоюродный брат Исахан Аббасов (сын Бахтияра Аббасова), а также знакомый Нахид Гусейнов. Всех их также арестовали. Всем шести фигурантам вменяют убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений (пункты «ж» и «и» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса). В суде следователь заявила, что в деле есть седьмой подозреваемый, он находится в розыске.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
убийство Москва арест суд прокуратура парковка
Материалы по теме
Суд арестовал отца подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве
Общество
Следствие установило седьмого фигуранта дела об убийстве из-за парковки
Общество
Родственники убитого москвича пожаловались на угрозы со стороны Аббасовых
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 99,36 (-0,21) Инвестиции, 16:37 Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 93,25 (-0,19) Инвестиции, 16:37
В Абатском районе Тюменской области объявили экстренную эвакуацию Общество, 22:58
В Харькове возникли перебои с телесигналом Политика, 22:50
Гладков назвал число жертв обстрелов в Белгородской области Политика, 22:43
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе Политика, 22:25
В Кишиневе на несколько часов задержали делегатов съезда в Москве Политика, 22:23
Глава харьковской администрации заявил о повреждении инфраструктуры Политика, 22:22
Новак Джокович в пятый раз получил спортивный «Оскар» как атлет года Спорт, 22:21
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Шестерых фигурантов дела об убийстве москвича из-за парковки арестовали Общество, 22:09
«Ариант», активы которого потребовали изъять, открыл центр виноградарства Бизнес, 21:39
«Металлург» оказался в шаге от победы в Кубке Гагарина Спорт, 21:34
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:26
Reuters узнал о нежелании ряда стран ЕС расставаться с Patriot ради Киева Политика, 21:25
К чему приведет призыв Дуды разместить в Польше ядерное оружие Политика, 21:16
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:16