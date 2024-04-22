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Следствие установило седьмого фигуранта дела об убийстве из-за парковки

Следствие установило седьмого фигуранта дела об убийстве из-за парковки в Москве
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Следствие установило седьмого подозреваемого по делу об убийстве москвича Кирилла Ковалева на юго-востоке Москвы из-за замечания о парковке. Об этом в суде заявила следователь, передает ТАСС.

«Установлен еще один подозреваемый, но он находится в розыске», — сказала она.

Следователь выступала на заседании, где решался вопрос об аресте отца главного подозреваемого — Шахина Аббасова, отмечает агентство. Сегодня Замоскворецкий суд избирает меры пресечения ему и другим фигурантам дела. Шахина Аббасова уже арестовали до 18 июня.

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Шахин Аббасов

Аббасову вменяют пункты «ж» и «и» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса — убийство, совершенное группой лиц и из хулиганских побуждений. Следствие полагает, что 17 апреля в московском районе Люблино Ковалев сделал Аббасову замечание из-за неправильной парковки, между ними начался конфликт. Аббасов позвонил своим родственникам, и они подъехали на место. «Прибывшие соучастники приняли решение совершить убийство Ковалева», — рассказали в суде.

Шахин Аббасов и его брат Шахрат нанесли Ковалеву «множественные удары в область жизненно важных органов», при этом Шахин нанес Ковалеву несколько ударов ножом, а Шахрат продолжал избивать потерпевшего. Затем Аббасовы скрылись на заранее приготовленных родственниками автомобилях. Ковалев позднее умер в больнице.

Аббасова и двоих предполагаемых соучастников задержали спустя несколько дней в Ростовской области.

Говоря об убийстве, обвиняемый заявил, что «не желал этого, но так получилось». Свою вину он не признал.

Во время обыска в квартире Аббасова обнаружили более 44 млн руб. и $300 тыс. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить источник происхождения этих денег.

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Москва уголовное дело парковка убийство
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