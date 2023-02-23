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Харви Вайнштейн получил второй тюремный срок по делу об изнасиловании

Продюсер Харви Вайнштейн получил 16 лет тюрьмы по делу об изнасиловании
Первый срок по обвинениям в изнасиловании Вайнштейн получил в 2020-м, его приговорили к 23 годам тюрьмы. Теперь он получил еще 16 лет
Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн (Фото: IMAGO / RW / Global Look Press)

Бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 16 годам заключения по делу об изнасиловании женщины в отеле в Беверли-Хиллз десять лет назад, сообщает AFP.

В декабре прошлого года суд присяжных признал 70-летнего Вайнштейна виновным по трем из семи пунктов обвинения в изнасиловании и сексуальном домогательстве. Обвинения в адрес экс-продюсера высказали четыре женщины, речь шла о насилии над ними в отельных номерах в период с 2004 по 2013 годы.

Вайнштейн не признавал вину, настаивая, что контакты происходили по обоюдному согласию. Изначально его обвиняли по 11 пунктам, но по четырем из них, в том числе в изнасиловании и принуждении к оральному совокуплению, обвинения сняли.

Вайнштейн уже отбывает 23-летний тюремный срок в штате Нью-Йорк. В 2020 году его признали виновным в преступных действиях сексуального характера и изнасиловании.

Скандал вокруг сооснователя американских кинокомпаний Miramaх и The Weinstein Company и продюсера картин «Криминальное чтиво», «Джанго освобожденный», «Убить Билла» и других разгорелся в 2017-м. Тогда газета The New York Times опубликовала расследование с данными о многочисленных сексуальных домогательствах Вайнштейна, основанное на интервью с шестью женщинами.

В дальнейшем число тех, кто заявил о домогательствах со стороны продюсера, выросло. Среди них были многие известные актрисы, — например, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман, Сальма Хайек и Кейт Бланшетт.

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