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Общество ,  
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Компания Вайнштейна выплатит $17 млн жертвам сексуальных домогательств

Эти средства будут разделены между более чем 50 пострадавшими. Суд вынес решение о выплате на голосование самих жертв продюсера, 39 из которых проголосовали «за»
Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Судья США по делам о банкротстве Мэри Уолрат после слушания в штате Делавэр одобрила план ликвидации обанкротившейся продюсерской компании Weinstein Co., который предусматривает выделение $17,1 млн жертвам сексуальных домогательств Харви Вайнштейна. Об этом пишет Variety.

По данным издания, эти средства будут разделены между более чем 50 заявителями. План был вынесен на голосование самих жертв Вайнштейна. В итоге за проголосовали 39 жертв, против — восемь.

Как отметила судья, без судебного урегулирования жертвы Вайнштейна получили бы «минимальное возмещение, если бы получили его вообще». В связи с этим она постановила создать в рамках процедуры банкротства компании фонд в размере $17,1 млн. Наиболее пострадавшие жертвы домогательств со стороны Вайнштейна получат компенсацию в размере более $500 тыс.

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Харви Вайнштейн

Сексуальный скандал, связанный с голливудским продюсером, разгорелся в 2017 году. Его обвинили в домогательствах более чем к 100 женщинам, включая таких известных актрис, как Анджелина Джоли, Ума Турман, Гвинет Пэлтроу и Эшли Джадд. На фоне скандала Вайнштейна уволили из собственной компании.

В феврале прошлого года присяжные признали продюсера виновным в преступных действиях сексуального характера в отношении Мириам Хейли, которая работала помощником продюсера на шоу «Проект Подиум» и заявила, что Вайнштейн склонил ее к оральному сексу. Кроме того, присяжные признали его вину в изнасиловании третьей степени. В марте 67-летнего Вайнштейна приговорили к 23 годам заключения и отправили в тюрьму штата Нью-Йорк. При этом присяжные оправдали его по трем другим пунктам, включая более серьезное изнасилование, по которым ему грозило заключение вплоть до пожизненного. Адвокаты заявили, что он может не пережить этот срок из-за возраста и состояния здоровья.

В октябре Вайнштейну предъявили новые обвинения по эпизодам, связанным с изнасилованиями. В частности, по версии следствия, продюсер в период с сентября 2004-го по сентябрь 2005 года изнасиловал женщину в одном из отелей Беверли-Хиллз. Во втором случае, как утверждает следствие, продюсер изнасиловал другую женщину в период с ноября 2009-го по ноябрь 2010 года.

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Weinstein Co. принадлежала Харви Вайнштейну и его брату Роберту. В феврале 2018 года она объявила о банкротстве. Среди фильмов, которые были выпущены компанией, были: «Омерзительная восьмерка», «Джанго освобожденный», «Бесславные ублюдки», «Чтец», «Самый пьяный округ в мире», «Король говорит!» и «Ганнибал: Восхождение».

Автор
Михаил Юшков
Харви Вайнштейн сексуальные домогательства выплата компенсаций
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