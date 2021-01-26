Компания Вайнштейна выплатит $17 млн жертвам сексуальных домогательств

Эти средства будут разделены между более чем 50 пострадавшими. Суд вынес решение о выплате на голосование самих жертв продюсера, 39 из которых проголосовали «за»

Харви Вайнштейн (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Судья США по делам о банкротстве Мэри Уолрат после слушания в штате Делавэр одобрила план ликвидации обанкротившейся продюсерской компании Weinstein Co., который предусматривает выделение $17,1 млн жертвам сексуальных домогательств Харви Вайнштейна. Об этом пишет Variety.

По данным издания, эти средства будут разделены между более чем 50 заявителями. План был вынесен на голосование самих жертв Вайнштейна. В итоге за проголосовали 39 жертв, против — восемь.

Как отметила судья, без судебного урегулирования жертвы Вайнштейна получили бы «минимальное возмещение, если бы получили его вообще». В связи с этим она постановила создать в рамках процедуры банкротства компании фонд в размере $17,1 млн. Наиболее пострадавшие жертвы домогательств со стороны Вайнштейна получат компенсацию в размере более $500 тыс.

Сексуальный скандал, связанный с голливудским продюсером, разгорелся в 2017 году. Его обвинили в домогательствах более чем к 100 женщинам, включая таких известных актрис, как Анджелина Джоли, Ума Турман, Гвинет Пэлтроу и Эшли Джадд. На фоне скандала Вайнштейна уволили из собственной компании.