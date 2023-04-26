СК завел два дела из-за сгоревших домов в Свердловской области

СК завел два дела из-за пожара в поселке Сосьва, где сгорели 90 жилых домов

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Следственный комитет завел два уголовных дела — о халатности должностных лиц (ст. 293 УК) и причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК) из-за пожара в поселке Сосьва Свердловской области, сообщает региональное управление ведомства.

По данным следователей, в поселке сгорели около 90 жилых домов, огонь повредил имущество местного учреждения системы ФСИН. Один человек погиб — его тело нашли во время тушения пожара в одном из зданий.

Масштабные пожары возникли и в других населенных пунктах Свердловской области. Всего, как сообщают следователи, в регионе было уничтожено около 130 жилых домов, более 30 нежилых строений, несколько складов пиломатериалов и другие объекты.

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