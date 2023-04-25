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Жителей села в Забайкалье эвакуировали из-за пожара на мебельном заводе

Власти Забайкалья начали эвакуацию жителей села Баляга после пожара на мебельном комбинате

Жителей села в Забайкалье эвакуировали из-за пожара на мебельном заводе
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Власти Забайкальского края эвакуируют жителей села Баляга, где пожар на мебельном комбинате перешел на жилые дома. Об этом сообщает губернатор Александр Осипов.

«В селе организованы пункты временного размещения. Люди из опасных направлений возможного распространения огня в Баляге эвакуированы», — написал губернатор.

25 апреля на территории мебельного комбината «Рассвет» произошло возгорание, сообщил и.о. вице-премьера краевого правительства Алексей Сергейкин. По предварительным данным, загорелись отходы деревообработки. Пожар из-за сильного ветра перекинулся на шесть жилых домов и два нежилых. Возгоранию присвоили повышенную категорию сложности, его тушат 25 человек и пять единиц техники.

Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил по факту пожара уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Теги
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