Взрыв и пожар произошли на российском судне в Южной Корее

Повреждено рефрижираторное судно Crystal Asia, пострадали шесть человек. Взрыв произошел в машинном отделении

Фото: Морская полиция Пусана

Вблизи южнокорейского порта в Пусане загорелось российское рефрижираторное судно Crystal Asia, перед этим произошел взрыв в его машинном отделении, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судовладельца «Транс Винд Флот».

По данным российского генконсульства в Пусане, возгорание началось в 7:14 утра 26 марта по местному времени (1:14 мск) в море в 8 км от порта Камчхон (в Пусане). В составе экипажа 22 россиянина (всего на судне 23 моряка).

«По информации морской полиции г. Пусана, шесть россиян пострадали, двое из них — в тяжелом состоянии», — уточнили дипломаты.

«Травмы в основном люди получили из-за того, что их посекло стеклами, [которые разбило] взрывной волной», — сказал представитель судовладельца. Он указал, что двух раненых прооперировали, угрозы их жизни нет, остальным тоже оказана помощь. Разлива топлива в результате инцидента не произошло.

По данным Vesselfinder, Crystal Asia был построен в 1993 году. Судно имеет длину 135 м и ширину 20 м. Ранее ходило под флагами Либерии, Панамы и Германии и носило названия Santiago I и Prince of Sound.

РБК направил запрос в офис «Транс Винд Флот».

В последние месяцы на российских судах в разных частях мира произошли взрывы. 23 декабря 2024-го в международных водах между Испанией и Алжиром после трех взрывов стало тонуть судно Ursa Major, которым владеет «Оборонлогистика» (входит в структуру военно-строительного комплекса Минобороны). Два члена экипажа пропали без вести. «Оборонлогистика» сообщила, что на судне был совершен теракт.

9 февраля в порту Усть-Луга в Ленинградской области произошел взрыв в машинном отделении танкера Koala. Reuters в феврале сообщил еще о трех поврежденных взрывами танкерах в Средиземном море: Seacharm был поврежден у турецкого порта Джейхан (расположен недалеко от Мерсина) в конце января; танкеры Grace Ferrum у берегов Ливии и Seajewel, пришвартованный в порту итальянского города Савона, в феврале.

Британская компания по управлению рисками в морских перевозках Ambrey в марте сообщила, что проанализировала повреждения как минимум четырех танкеров и одного сухогруза с декабря 2024 года, которые были связаны с перевозкой российской нефти, и пришла к выводу, что к атакам на них могли быть причастны зарубежные государственные акторы. Для их проведения могли использоваться морские мины, установленные водолазами, когда суда находились в пути в или из портов и замедляли ход.