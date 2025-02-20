 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Reuters сообщил о повреждении взрывами трех танкеров в Средиземном море

Reuters: три танкера были повреждены взрывами в Средиземном море за месяц
За последний месяц в Средиземном море были повреждены нефтеналивной танкер Seacharm у турецкого порта Джейхан и Grace Ferrum для перевозки химии близ Ливии, пишет Reuters. Итальянские СМИ также писали о взрывах на танкере в Савоне

За последний месяц три танкера были повреждены в Средиземном море в результате взрывов, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в сфере судоходства и безопасности.

По данным агентства, все взрывы происходили отдельно друг от друга, а их взрывы неизвестны. Так, в конце января у турецкого порта Джейхан был поврежден нефтеналивной танкер Seacharm, управляемый компанией Thenamaris. В феврале у берегов Ливии был поврежден танкер для перевозки химических продуктов Grace Ferrum, шедший под флагом Либерии, пишет издание.

На нефтяном танкере в порту Италии произошли два взрыва
Общество
Фото:Mario Tama / Getty Images

Накануне газета Fatto Quotidiano сообщила о двух взрывах на нефтяном танкере Seajewel, пришвартованном в порту итальянского города Савона. По данным газеты, судно прибыло из Алжира под флагом Мальты 14 февраля.

Corriere della Sera писала, что экипаж танкера сообщил о двух громких взрывах вечером в тот же день, они произошли во время выгрузки нефти. В корпусе судна после этого нашли пробоину.

В результате ЧП никто не пострадал, утечка нефти зафиксирована не была. По данным Fatto Quotidiano, прокуратура Савоны рассматривает разные версии произошедшего, в том числе поломку танкера, столкновение или взрыв боеприпаса.

В управлении порта рассказали, что во время выгрузки нефти были замечены «некоторые аномалии», в связи с чем сейчас на судне проводятся технические проверки.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов»

Путин об итогах переговоров России и США. Видео

H&M ответила на возможность вернуться в Россию

Что включает в себя новый пакет санкций

Минздрав предложил оценивать репродуктивную функцию подростков

Представитель Путина заявил об «увядании духа» санкций

Лавров оценил идею о визовом режиме для мигрантов из Центральной Азии

Трамп пригрозил пошлинами на импорт всех машин

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
танкеры взрывы Средиземное море
Материалы по теме
На нефтяном танкере в порту Италии произошли два взрыва
Общество
Финские власти получили ответ от России об аварии на танкере в Усть-Луге
Политика
ЕС задумал захватывать танкеры с российской нефтью
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 94,08 (-1,59) Инвестиции, 19 фев, 17:55 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 90,43 (-0,91) Инвестиции, 19 фев, 17:55
Трамп заявил о близости мира к третьей мировой войнеПолитика, 04:07
Спонтанность в решениях: как отдыхает владелица сервиса печати фотокнигРБК и WEY, 04:05
Хегсет поручил ежегодно сокращать бюджет ПентагонаПолитика, 03:59
США подтвердили планы обсудить с Россией и КНР сокращение ядерного оружияПолитика, 03:34
Reuters сообщил о повреждении взрывами трех танкеров в Средиземном мореПолитика, 03:12
Трамп-младший предложил Зеленскому «выиграть войну» без денег СШАПолитика, 02:55
Трамп заявил о срыве Киевом сделки по редкоземельным металламПолитика, 02:53
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
В Генштабе назвали потери ВСУ с начала военной операцииПолитика, 02:37
Советник Трампа заявил о грядущих визитах по Украине Макрона и СтармераПолитика, 02:31
Три клуба Италии сенсационно проиграли в ЛЧ командам из стран БенилюксаСпорт, 02:16
Стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионовСпорт, 02:02
В Генштабе назвали размер освобожденной от ВСУ территории Курской областиПолитика, 01:49
Путин назвал причину отсутствия российских сил ПВО на станции КТКПолитика, 01:43
«Реал» выбил «Манчестер Сити» на самой ранней стадии ЛЧ при ГвардиолеСпорт, 01:35