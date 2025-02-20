Reuters сообщил о повреждении взрывами трех танкеров в Средиземном море
За последний месяц три танкера были повреждены в Средиземном море в результате взрывов, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в сфере судоходства и безопасности.
По данным агентства, все взрывы происходили отдельно друг от друга, а их взрывы неизвестны. Так, в конце января у турецкого порта Джейхан был поврежден нефтеналивной танкер Seacharm, управляемый компанией Thenamaris. В феврале у берегов Ливии был поврежден танкер для перевозки химических продуктов Grace Ferrum, шедший под флагом Либерии, пишет издание.
Накануне газета Fatto Quotidiano сообщила о двух взрывах на нефтяном танкере Seajewel, пришвартованном в порту итальянского города Савона. По данным газеты, судно прибыло из Алжира под флагом Мальты 14 февраля.
Corriere della Sera писала, что экипаж танкера сообщил о двух громких взрывах вечером в тот же день, они произошли во время выгрузки нефти. В корпусе судна после этого нашли пробоину.
В результате ЧП никто не пострадал, утечка нефти зафиксирована не была. По данным Fatto Quotidiano, прокуратура Савоны рассматривает разные версии произошедшего, в том числе поломку танкера, столкновение или взрыв боеприпаса.
В управлении порта рассказали, что во время выгрузки нефти были замечены «некоторые аномалии», в связи с чем сейчас на судне проводятся технические проверки.
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