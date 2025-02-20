Reuters сообщил о повреждении взрывами трех танкеров в Средиземном море

Reuters: три танкера были повреждены взрывами в Средиземном море за месяц

За последний месяц в Средиземном море были повреждены нефтеналивной танкер Seacharm у турецкого порта Джейхан и Grace Ferrum для перевозки химии близ Ливии, пишет Reuters. Итальянские СМИ также писали о взрывах на танкере в Савоне

За последний месяц три танкера были повреждены в Средиземном море в результате взрывов, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в сфере судоходства и безопасности.

По данным агентства, все взрывы происходили отдельно друг от друга, а их взрывы неизвестны. Так, в конце января у турецкого порта Джейхан был поврежден нефтеналивной танкер Seacharm, управляемый компанией Thenamaris. В феврале у берегов Ливии был поврежден танкер для перевозки химических продуктов Grace Ferrum, шедший под флагом Либерии, пишет издание.

Накануне газета Fatto Quotidiano сообщила о двух взрывах на нефтяном танкере Seajewel, пришвартованном в порту итальянского города Савона. По данным газеты, судно прибыло из Алжира под флагом Мальты 14 февраля.

Corriere della Sera писала, что экипаж танкера сообщил о двух громких взрывах вечером в тот же день, они произошли во время выгрузки нефти. В корпусе судна после этого нашли пробоину.

В результате ЧП никто не пострадал, утечка нефти зафиксирована не была. По данным Fatto Quotidiano, прокуратура Савоны рассматривает разные версии произошедшего, в том числе поломку танкера, столкновение или взрыв боеприпаса.

В управлении порта рассказали, что во время выгрузки нефти были замечены «некоторые аномалии», в связи с чем сейчас на судне проводятся технические проверки.