Росморречфлот сообщил о взрыве на танкере в Ленобласти

По данным Росморречфлота, в результате взрыва в машинном отделении «Коалы» грузовые резервуары не получили повреждения, угрозы затопления танкера нет. На борту судна находится 130 тыс. т мазута, писала Baza. Экипаж эвакуировали

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В машинном отделении танкера «Коала» в порту Усть-Луга в Ленинградской области произошел взрыв при подготовке к работе главного двигателя, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«Грузовые резервуары судна не повреждены, происшествие не повлекло за собой разлива груза либо утечки нефтепродуктов», — говорится в сообщении.

Там добавили, что угрозы затопления танкера нет, идет подготовка к обследованию подводной части судна.

Телеграм-канал Baza писал, что на борту «Коалы» 130 тыс. тонн мазута. Из-за трех взрывов в машинном отделении танкер кормой сел на мель, сообщали его источники. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что на танкере «Коала» в порту Усть-Луга произошел «техногенный инцидент во время запуска двигателя».