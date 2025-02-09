Росморречфлот сообщил о взрыве на танкере в Ленобласти
В машинном отделении танкера «Коала» в порту Усть-Луга в Ленинградской области произошел взрыв при подготовке к работе главного двигателя, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
«Грузовые резервуары судна не повреждены, происшествие не повлекло за собой разлива груза либо утечки нефтепродуктов», — говорится в сообщении.
Там добавили, что угрозы затопления танкера нет, идет подготовка к обследованию подводной части судна.
Телеграм-канал Baza писал, что на борту «Коалы» 130 тыс. тонн мазута. Из-за трех взрывов в машинном отделении танкер кормой сел на мель, сообщали его источники. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что на танкере «Коала» в порту Усть-Луга произошел «техногенный инцидент во время запуска двигателя».
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